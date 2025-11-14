Porc viu sau gata tranşat, dilema românilor. Cu cât se vinde carnea de porc pentru Sărbători

Carnea de porc este, în continuare, cea mai căutată pentru sărbătorile de iarnă. Crescătorii spun că întotdeauna porcul întreg, cumpărat înainte să fie sacrificat este mai ieftin, dar nu este o afacere neapărat. Pe lângă faptul că există pierderi de 30% din greutatea totală, chiar nu avem nevoie de un porc întreg pentru masa de Crăciun.

Cu un buget mai redus anul acesta, românii încearcă sa păstreze tradiția de Crăciun și să cumpere carne de porc pentru masa de sărbători. Iar prima dilemă este dacă porcul să fie viu sau sacrificat.

Porc viu sau sacrificat - dilema românilor

"În general oamenii preferă să cumpere carcasă și gata tranșat, pentru că e problemă cu tăiatul, cu transportul porcului viu.", a spus Ioan Tătăran, fermier.

"Sincer aș prefera să achiziționez un porc viu, deoarece consider că încă porcii sunt crescuți natural.", a declarat un bărbat pentru Observator.

Crescătorii spun că, deşi porcul viu este mai ieftin, pierderea după sacrificare este de 30 la sută din greutatea iniţială. În plus, un porc integral nu va fi niciodată gătit în totalitate, aşa că aparenta economie se anulează.

"Eu am comandat la mine în sat să-mi aducă cineva carne de porc de țară. Plătesc mai mult decât în carmangerii.", a spus o altă femeie.

Micii crescători au păstrat aceleași prețuri ca și anul trecut, iar un kilogram de porc viu costă între 15 și 18 lei, în funcție de greutatea animalului.

"Având în vedere că toate s-au scumpit și la noi prețurile sunt aceleași, suntem, să zicem, încă pe linia de plutire, deși dacă am ridica prețurile clar ne-ar scădea poate și din clienți.", a adăugat un producător.

Cu cât se vinde carnea de porc în supermarketuri

Pentru cei care nu vor să se complice, în supermarketuri carnea de porc se vinde începând cu 16 lei kilogramul şi poate ajunge la 40 de lei în cazul specialităţilor. Clienţii aleg exact ce le place şi nu risipesc nimic, acesta e marele avantaj.

"În perioada sărbătorilor de iarnă spata de porc este la mare căutare. Momentan, kilogramul acestui sortiment de carne se ridică la 22 de lei.", a transmis Simona Vasiac, reporter Observator.

Și carnea de mangaliță devine din ce în ce mai populară în ultimii ani în ciuda prețului uşor mai mare. O carcasă ajunge să coste 20 de lei per kilogram, iar porcul viu - minim 18 lei per kilogram.

Prețurile porcului

Preţ porc viu: 15-18 lei/kg

Preț carcasă de porc: 25 lei/kg

Preț porc supermarket

Cotlet - 27,5 lei/kg

Ceafă - 29,9 lei/kg

Pulpă - 22,9 lei/kg

Spată - 22 lei/kg

Picioare - 8,9 lei/kg>

Preț porc mangaliță

Porc viu - 18 lei/kg

Carcasă de porc - 20 lei kg

Slănină - 30 lei/kg

Pulpă fără os - 50 lei/kg

Cotlet - 60-70 lei/kg

Ceafă - 60-70 lei/kg

