Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun

Încă de la mijlocul lunii noiembrie, carnea de porc, vedeta mesei de Crăciun, este la mare căutare. Totuşi, românii plătesc mai mult decât anul trecut pentru aceleași produse.

Prețurile depind și de unde se face aprovizionarea. Dacă vorbim de o aplicație de livrări, mușchiulețul de porc trece de 80 de lei/kg, ceafa premium 133 lei/kg, cotletul trece de 49 de lei/kg, iar prețul pentru fleică este și de peste 60 de lei/kg, costițele peste 95 de lei/kg, iar toba cel puțin 22 de lei/kg.

În ceea ce privește lanțurile mari de magazine, prețurile sunt mai joase, ceafa fără os costă 49 lei/kg într-un lanț de magazine și chiar 35 de lei/kg, în altul. Cotletul fără os ajunge la 34 de lei/kg sau 35,5 lei, mușchiulețul între 40 și 48 de lei/kg, fleica ajunge la 39 de lei/kg și chiar peste această valoare, costițele marinate, între 69 și 70 de lei/kg, iar pulpa de porc are prețul între 15 și 29 de lei/kg.

