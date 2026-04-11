Paştele acesta vine cu o imagine rară: stațiuni goale și hoteluri care plâng după turişti. De la munte până la mare, hotelierii asistă neputincioşi la cel mai slab sezon din ultimii ani. Nici măcar ofertele last minute nu au avut puterea să convingă. Cei mai mulţi au ales varianta de criză: masa acasă, în familie.

Sinaia nu a fost nicicând mai pustie decât de Paştele acesta. Bate vântul şi la propriu şi la figurat în staţiunea care, în alţi ani, era polul aglomeraţiei de la munte.

"Este foarte liniște, nu foarte multă lume. Au făcut opțiunea foarte frumoasă de a rămâne acasă", a spus o turistă.

Hoteluri aproape goale, chiar și la cinci stele

Acest lucru o confirmă discuţiile cu recepţiile hotelurilor de cinci stele.

Reporter: Bună dimineaţa. Voiam să vă întreb dacă mai aveţi locuri disponibile.

Recepţioner: La hotel?

Reporter: Da, la Sinaia.

Recepţioner: Da, avem.

Reporter: Cam câte mai aveţi?

Recepţioner: Câte camere? Multe!

O afli şi când cauţi cazare mai de buzunar, în altă staţiune, la pensiune. Rezervările au înghețat odată cu vremea.

"Nu e nimeni. Ne-a anulat", a spus un administrator de pensiune.

Cel mai slab sezon din ultimii 25 de ani

Hotelierii s-au cam resemnat: este cel mai slab sezon din câte îşi aduc aminte.

"Ca anul acesta, ca în 2026, eu nu știu în ultimii 25 de ani. E primul an atipic. Iniţial am avut o ofertă cu 999 lei de persoană, 3 nopți de cazare, mic dejun bufet, primirea tradițională în Noaptea de Înviere și o masă în ziua de Paște. Am făcut o reducere și acum vindem cu 749", a explicat Ciprian Stanciu, manager hotel.

Degeaba! Din 27 de camere, doar jumătate sunt ocupate. Nu doar preţurile au tăiat din entuziasmul vacanţelor. Ci şi vremea. Dacă anul trecut minivacanţa de Paşte a fost neobişnuit de caldă, cu temperaturi ce au urcat şi până la 25 de grade Celsius, anul acesta vremea pare să ţină mai degrabă cu cei care nu vor să agaţe clăparii în cui nici la mijloc de aprilie.

Vremea rece ține turiștii departe de munte şi mare

"Suntem la cota 2000, unde iarna pare că nu a primit încă vestea că ne apropiem de jumătatea primăverii. Ninge liniștit, iar pârtiile sunt pline de turiști care au ales să petreacă vacanţa de Paște pe schiuri. E friguţ, iar peisajul pare mai degrabă de februarie. Sunt curios dacă la mare e mai cald", transmite Marko Pavlovici, reporter Observator.

"Nu e frig de iarnă, dar lipsește ingredientul principal: turiștii. Plaja e aproape goală, iar cei care au ajuns totuși la mare se plimbă grăbiți, bine îmbrăcați. Cei mai mulți au ales, probabil, fie destinații mai calde, fie confortul de acasă, lângă cuptorul în care se coc cozonacii", susţine Cristina Niţă, reporter Observator.

85% dintre români au ales să rămână acasă de acest Paște. Şi e cel mai mare procent din ultimii trei ani. La munte sunt, totuşi, turişti de o zi. Cel mult de două, dacă nu trebuie să cheltuie bani pe cazare.

La mare, amatorii de senzaţii tari au propria lor reţetă de a se spăla de păcate.

