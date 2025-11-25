Scene revoltătoare filmate pe o stradă din Buzău. Un bărbat care circulă pe o trotinetă electrică a fost surprins de o cameră de bord în timp ce depăşeşte un autobuz chiar pe trecerea de pietoni. Manevra riscantă putea provoca o tragedie dacă în acel moment traversa cineva strada sau dacă şoferul autobuzului nu era atent. De altfel, în Buzău au fost interzise trotinetele electrice în toate parcurile, dar și pe strazile pietonale din centrul orașului.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum bărbatul, aflat pe o trotinetă electrică, depășește un autobuz chiar pe trecerea de pietoni, pe una dintre cele mai circulate străzi din oraș. De altfel, acestea nu sunt singurele imagini surprinse în ultima perioadă în care tinerii pe trotinete electrice sfidează regulile de circulație. În Buzău, trotinetele electrice au fost interzise în multe locuri.

"A fost interzisă utilizarea trotinetelor electrice în incinta locurilor de joacă precum şi în incinta unităţilor de învăţământ. În ultimul timp, cel puţin în perioada verii, reclamaţiile din partea buzoienilor s-au înmulţit, motiv pentru care am luat această decizie", a declarat Ionuț Apostu, viceprimar Buzău.

Conducătorii consideră că noile reguli îi vor pune în dificultate.

"Nu prea vom avea pe unde să ne plimbăm decât pe stradă, şi e cam periculos pe stradă şi nici piste de biciclete nu avem multe", spune un tânăr.

"O să ne găsim pe unde să ne plimbăm, acum chiar nu ştiu. E o trotinetă cu un motor de 800 de wati care dezvoltă o putere cât să prindă 45 km/h. Limita legală e de 25 km/h şi se poate limita", a spus un alt tânăr.

Locuitorii în schimb au opinii diferite.

"În toate locurile publice ar trebui interzise, mai ales copiilor. Să se facă o vârstă, minim 16 ani şi să fie limită de viteză", a spus o femeie.

Poliția Locală din Buzău poate amenda utilizatorii de trotinete electrice care pătrund în zonele unde sunt interzise, cu sume cuprinse între 810 și 1.620 de lei.

