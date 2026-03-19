Seceta extremă care a lovit județul Buzău în ultimii 5 ani a făcut ca unul dintre cele mai mari lacuri din zona de câmp, lacul Amara, să sece complet. Ploile din această primăvară însă, împreună cu topirea zăpezii, par că au readus la „viaţă“ lacul, care s-a reumplut cu apă parţial. Mai mult, şi rezerva de umiditate din sol s-a refăcut și este aproape de cantitatea optimă, ceea ce le dă mari speranțe agricultorilor.

Păsările care trăiau în zonă şi-au luat demult zborul, peştii au dispărut, iar în locul apei e un peisaj sinistru. Însă în această primăvară, odată cu topirea zăpezilor, luciul apei s-a refăcut. Locuitorii din zonă însă nu se grăbesc să se bucure.

"Patru ani de zile nu a fost nimic, acum a apărut ceva apă. Dacă ne plouă vara asta o să avem apă, dacă nu, seacă şi asta...

"Un pic de apă s-a adunat aşa după ploi"

"Eu zic că e bine acum, dar să vedem ce ne-o mai da. Patru ani nu s-a făcut nimic, 4 ani mamă, aşa pe ici pe colo"

"De la ploaie a venit în baltă. E un semn bun că s-ar putea să fie şi un an bun", spun localnicii.

Agricultorii din zonă sunt însă mult mai încrezători şi spun că refacerea lacului este un semn cât se poate de bun. Rezerva de apă din sol este aproape ca înainte, iar culturile plantate în toamnă arată foarte bine.

"Acum după precipitaţiile din iarna asta, uitaţi se vede în spatele nostru, este în proporţie de peste 70% din cele peste 800 de hectare. Este un semn foarte bun, nu numai pentru agricultură", spune Georgian Calotă, agricultor.

Dacă 2021 a fost anul producțiilor remarcabile la grâu și orz, în anii care au urmat, seceta a făcut ravagii. Anul trecut a plouat de opt ori mai puțin, iar agricultorii din zonă nu au recoltat nici măcar un kilogram de cereale.

