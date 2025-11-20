A fost alertă, astăzi, la Vama Albiţa. Autorităţile au găsit 20 de lansatoare antitanc şi 7 lansatoare de grenade, plus muniție, într-un TIR condus de un cetăţean din Republica Moldova. Armamentul transportat ilegal era ascuns printre ţevi de metal şi urma să ajungă în Israel. Cazul a fost preluat de DIICOT, iar şoferul a fost audiat.

TIR-ul înmatriculat în Republica Moldova, este ţinut sub pază strictă. A intrat în ţară la unu noaptea, în vama Albiţa. Şoferul moldovean le-a arătat vameşilor acte care atestau că transportă elemente metalice. Printre ţevi, însă, erau şi componente de lansatoare de rachetă. Primii care au sesizat că transportul este suspect au fost funcţionarii din vama Republicii Moldova. După ce autocamionul a plecat de acolo, aceştia i-au anunţat pe colegii lor de aici, din vama românească şi au stabilit de comun acord să oprească mijlocul de transport pentru un control suplimentar.

Armamentul a fost depistat de scanere

Armamentul a fost depistat de scanere, după care a urmat controlul amănunţit care a scos la iveală lansatoarele. TIR-ul urma să circule până în Portul Constanţa, iar de acolo, încărcătura trebuia să ajungă în Israel. Astfel de lansatoare de rachetă sunt folosite, de regulă, în război, împotriva tancurilor, dar pot doborî şi elicoptere. Vestea capturii a ajuns imediat şi la ministrul Apărării. "Este bine că poliţiştii, vameşii, serviciile şi-au făcut treaba şi, iată, au oprit intrarea în ţară a acestui transport", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Cazul a fost preluat de DIICOT, care a deschis un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă. Anchetatorii încearcă acum să afle care este filiera pe care au ajuns armele în ţară. Deocamdată, şoferul nu a fost pus sub acuzare.

