A fost alertă în această noapte la vama Albiţa, după ce un camion încărcat cu piese de echipamente militare a fost depistat la graniţă. Oficial, în acte, camionul condus de un cetăţean din Republica Moldova transporta "articole din metal", dar la verificări s-a descoperit că bucăţile ar putea fi componente ale unor lansatoare de rachete.

"Autocamionul a încercat să intre în țară din Republica Moldova prin Vama Albița noaptea trecută în jurul orei 3. Existau suspiciuni cu privire la acest transport, motiv pentru care autoritățile vamale au cerut șoferului să tragă camionul pe scannerul aflat în dotarea Vămii Albița.", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

"Acolo au fost descoperite primele dovezi că în transport nu existau doar materiale din metal, așa cum scria în documente, ci și arme de foc și muniție de război. Autoritățile au început imediat verificări mai complexe și au confirmat că în transport se aflau ascunse aceste arme și muniție. Șoferul a fost oprit și rămâne sub supravegherea autorităților. Transportul a fost sigilat și au fost anunțate autoritățile centrale. Verificările continuă în Vama Albița.", a adăugat reporterul Observator.

"La fața locului sunt prezente autorități și anchetatori din toate structurile din România pentru aceste verificări complexe. Din surse se vorbește că transportul ar fi trebuit să ajungă în port și de acolo să fie dus mai departe către Israel. A fost deschis un dosar penal, iar verificările continuă de către DIICOT. Rămâne de văzut ce informații vor fi făcute publice.", a transmis Clara Mihociu.

