De mâine începe oficial Postul Paştelui. Este considerat cel mai aspru din an, pentru că timp de 48 de zile credincioşii trebuie să respecte restricţii stricte. Astăzi, de lăsata secului, tradiţia spune că oamenii trebuie să se adune în jurul mesei şi să intre în post împăcaţi.

Săptămâna albă se termină cu lăsata secului, ultima zi în care credincioşii pot să mânânce lapte, brânză sau ouă.

"Carne nu s-a mâncat toată săptămâna aceasta şi este practic o pregătire pentu postul adevărat şi mie îmi e uşor pentru că sunt foarte multe variante vegetale, dar mai e şi abţinerea, că practic asta înseamnă postul.", spune un cetăţean.

Credincioşii au început ziua la biserică acolo unde au avut parte de o slujbă de însemnătate. Preoţii le-au explicat oamenilor ce să facă din punct de vedere spiritual şi al alimentaţiei. A fost ultima zi în care s-a mâncat de dulce. Urmează postul Paştelui, cel mai greu şi cel mai lung din an, cu doar două dezlegări la peşte, de buna vestire şi de florii.

Tradiţia spune că astăzi întreaga familie se adună în jurul mesei pentru împăcare înainte de a intra în post.

"Pregătim o plăcintă specială din ştevie sau urzici sau spanac şi cu brânză şi toată familia vine şi ne dăm binecuvântarea.", spune o gospodină.

Plăcinta s-a vândut pe bandă rulantă astăzi.

"Cea mai mare parte din clienţi au cumpărat astăzi plăcintă dobrogeană pentru că este cu brânză, se lasă sec. Mai avem şi plăcinte care sunt de post, urmează o perioadă de post, plăcinta cu mere, cu dovleac, cu gutuie.", explică Elena Fătu, reprezentant cofetărie.

"Începem postul, în fiecare an se ţine, îl ţin în fiecare an, tot postul. Este ziua mamei miercuri şi ne pregăim cu tortul adecvat pentru post.", spune o femeie.

Şi în restaurante s-au scos plăcinte pe bandă rulantă.

"După jumătate de oră am scos plăcinta cu două variante, una cu brânză dulce şi una cu brânză sărată. Acum aşteptăm clientul să vină şi servin cald.", explică Marius Bodoi, bucătar.

De mâine, timp de 40 de zile, creştinii respectă cu stricteţe regulile. tradiţa spune că şi vinul şi uleiul sunt interzise, întocmai ca trupul să simtă greutăţile postului. În săptămâna viitoare luni şi miercuri se ţine post negru, la fel şi în vinerea mare

"Este şi o zi de iertare pentru că ne iertăm unii altora greşelile şi împăcaţi, împreună, păşim pe calea postului. Iar calea postului trebuie să ne pregătească nouă trupul, dar mai ales sufletul pentru că postul nu este doar un detox are o dimensiune duhovnicească.", adaugă Claudiu Banu, preot.

Paștele ortodox 2026 va fi sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie.

