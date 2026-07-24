Drumul spre mare s-a transformat într-un coșmar pentru aproape 200 de călători. Trenul în care se aflau a izbit violent o cisternă încărcată cu ciment şi, în câteva secunde, cabina autoutilitarei a fost înghiţită de flăcări. În clipele de spaimă care au urmat, toţi pasagerii au fost evacuaţi de urgenţă.

"Doamne fereşte! Doamne fereşte, poate explodează!" "Am văzut foc peste tot, ţipau oamenii şi au spus la un moment dat lăsaţi totul şi ieşiţi cât mai repede din tren deoarece e posibil să explodeze", spun martorii.

Flăcări, fum, țipete și panică. Oamenii aleargă pe culoarele trenului, încercând să iasă cât mai repede din vagoane. Totul după ce locomotiva unui tren InterRegio a lovit în plin o cisternă încărcată cu ciment în dreptul localităţii Filipeşti din judeţul Bacău. În urma impactului, autocisterna a luat foc, iar cabina acesteia a fost complet distrusă de flăcări.

Cabina a fost cuprinsă de flăcări

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"Dormeam şi la un moment dat am simţit un impact şi am văzut pe fereastră o cisternă", povestește un copil.

În doar câteva secunde călătoria spre Constanța s-a transformat într-o evacuare de urgență pentru cei aproape 200 de pasageri.

"Panică, panică foarte mare. Am mers, am luat-o prin pietre. Panică, când am văzut că a ieşit flacără", spune o femeie.

De teamă că flăcările vor ajunge la garnitură, oamenii și-au abandonat bagajele și au ieșit cât au putut de repede din tren. În haosul creat, mai multe persoane au căzut și s-au rănit.

"Am luat geanta şi ce am putut să luăm, bagajul a rămas aici. Am luat şi am mers încolo. Am căzut sub tren, ne-am dat drumul că era înaltă scara şi am căzut", povestește o altă martoră.

Incendiul a afectat și cablurile care alimentează trenurile cu energie electrică. Din cauza căldurii puternice, două vagoane nu au mai putut fi folosite și au fost desprinse de restul garniturii. În cele din urmă, o altă locomotivă de rezervă a fost trimisă din Bacău, iar cei 200 de pasageri şi-au continuat drumul.