Lăcrămioara Perijoc este deja un nume cu greutate în lumea boxului. La podcastul Shero a mărturisit cum a transformat greutăţile vieţii în succes. A reuşit cu multă muncă să ducă steagul României pe cele mai prestigioase podiumuri.

Lăcrămioara Perijoc este femeia care a învăţat să învingă şi într-o lume a bărbaţilor. A crescut în sărăcie, într-o familie numeroasă, dar schimbarea a venit când şi-a dat seama că forţa ei este dincolo de prejudecăţi.

"Am simțit că, ok, nu ai acum, dar dacă faci ceva diferit, poți să ai mai târziu. Și am avut răbdarea asta cu mine de a construi acel om care să fie demn să aibă mai târziu ceva în viață", a declarat Lăcrămioara Perijoc, campioană europeană şi vicecampioană mondială la box.

De la lipsuri la performanță mondială

Iar viaţa i-a oferit destule. Lăcrămioara a reprezentat România la Jocurile Olimpice, este campioană europeană şi vicecampioană mondială la box. A transformat loviturile vieţii în trofee, iar acum este o inspiraţie pentru fetele care vor să fie învingătoare într-un sport dominat de bărbaţi.

"În clasa a 11-a, profesorul meu de sport, care venise în anul acela în liceu, era și antrenor de box. Văzându-mă la un meci cu băieții pe teren, mi-a spus Lăcră, mai vrea să încerci și boxul? Și zic, ok, hai că vin. M-am dus și încă de la primele antrenamente am simțit că e locul în care mă regăsesc cumva, era altceva", a mărturisit Lăcrămioara în cadrul podcastului Shero.

Lecția unei campioane: forța se clădește în interior

Drumul spre succes nu a fost uşor.

"Mergeam din eșec în eșec pe partea de sport. Competiție după competiție, pierdeam. Am început să îmi analizez convingerile, să lucrez cu mine, să îmi spun forțat: Lăcră, ești cea mai bună! Muncești atât de mult, trebuie să reușești, ești demnă să fii campioană! Îmi aduc aminte, îmi puneam steagul pe umeri și, în camera de hotel, mă uitam în oglindă și simțeam cum îmi cânta imnul. Puneam imnul pe telefon și îl ascultam, pentru că atât de mult îmi doream să ajung acolo", a adăugat aceasta.

