Vocabularul, educația, ce şi cât mai citesc tinerii, dar și pericolul tot mai mare al dezinformării. Sunt doar câteva dintre temele pe care Alessandra Stoicescu le-a discutat cu Alina Bârgăoanu, unul dintre cei mai buni specialişti în comunicare pe care îi are România, în noul episod Shero.

Alina Bârgăoanu este profesor universitar, doctor şi decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice. Prin mâinile ei au trecut generaţii de tineri. Îi înţelege şi chiar vine cu soluţii.

"Dacă aș fi într-o poziție de putere, adică de resurse, [...] printre primele lucruri pe care le-aș face, poate că acesta ar fi un proiect ambițios, acela de a adapta textele care nouă ne sunt foarte dragi, astfel încât ele să fie mai scurte, să fie cu vocabularul adus la zi" a explicat Alina Bârgăoanu.

Este deranjată de etichetele puse tinerilor și crede cu tărie că tocmai ei sunt cei care pot schimba cu adevărat societatea.

"'Generația asta e mai proastă decât precedenta, e mai slabă decât'. E profund nedrept și e și profund neadevărat. Eu cred că fiecare generație are bastonul de general" a mai spus Alina Bârgăoanu.

Invitata Alessandrei Stoicescu atrage atenția cât de ușor putem să cădem în capcana informațiilor false.

"Sunt mulți oameni care se informează de pe WhatsApp. Deci trebuie să fie o persoană cunoscută, prieten, familie și atunci nivelul de credibilitate crește. Mesajele de multe ori manipulatorii care vin pe WhatsApp, vin cu această retorică. Numai voi aveți acces la această informație. Deci se creează această impresie că ai acces la o informație privilegiată" a mai relatat Alina Bârgăoanu.

Întreaga discuție din podcastul Shero o găsiţi pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu.

