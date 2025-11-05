Legea armatei voluntare ajunge la vot în Senat. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunţat posibile modificări și o modernizare a rezervei operaționale. Tinerii voluntari ar putea beneficia de metode noi de pregătire, adaptate războiului modern.

Proiectul prevede o îmbunătăţire a vechii legi a pregătirii militare, însă nu mai este vorba despre obligativitate, ci doar de voluntariat. Tinerii între 18 şi 35 de ani vor putea face pregătirea pentru o perioadă de cel mult patru luni. Este vorba despre pregătirea militară de bază, iar după finalizare vor intra automat în rezerva operaţională a Armatei Române. Practic, vor avea drepturi şi beneficii similare cu cele ale militarilor activi.

MApN spune că scopul este clar: revitalizarea rezervei şi adaptarea instruirii la noile forme de război, cum ar fi cyberdefence, drone warfare şi operaţiuni hibride.

Stimulente de 6.000 de euro la finalul stagiului

Se ia în calcul şi introducerea unor stimulente financiare pentru cei care finalizează această pregătire. De exemplu, tinerii ar putea să primească 6.000 de euro la finalul stagiului, pe lângă solda lunară.

Legea urmează să fie votată în senat, iar dacă trece, MApN va elabora în următoarele luni şi normele de aplicare.

Cât despre actuala rezervă operaţională a Armatei Române, oficialii de la MApN au spus că statul cheltuia ineficient 170 de milioane de lei pe an pentru a plăti lunar 4.700 de rezervişti, asta deşi mulţi dintre ei aveau deja obligaţii militare.

