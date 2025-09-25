După 9 ore de audieri, adolescentul de 17 ani, elev la un liceu din Capitală, a recunoscut că el a trimis mesajele de ameninţări la sute de şcoli, spitale și secții de poliție, din toată țara. Ar avea o complice, o fată de 14 ani din Prahova, care a fost adusă miercuri seară în București.

Liceanul care a panicat sute de școli, internat la Obregia. Ar fi avut o complice de 14 ani, cunoscută pe net

După 9 ore de audieri, adolescentul de 17 ani a recunoscut că el a trimis mesajele macabre de ameninţări la sute de şcoli din toată ţara. Mai mult, tânărul a povestit la audieri că ar fi avut şi un complice: o fată în vârstă de 14 ani, din Prahova, pe care a cunoscut-o pe internet. Minora a fost adusă aseară în București și va fi în evidența DGASPC București până sunt gata cercetările.

Potrivit surselor Observator, adolescentul a devenit agresiv și recalcitrant, ba chiar ar fi sărit la polițiști. Tânărul este acum internat la psihiatrie, la Spitalul Alexandru Obregia, din Capitală, după ce anchetatorii au cerut o expertiză psihiatrică înainte să ia o decizie în cazul minorului.

DIICOT a anunțat miercuri seară că a deschis un dosar penal in rem pentru terorism. Tânărul nu este la prima abatere. Ba mai mult, era cercetat și de FBI pentru acte de terorism. Dacă la începutul anului a fost iertat de judecătorii din România, care au respins cererea de extrădare în SUA, acum, fiind la a doua abatere, s-ar putea stabili o pedeapsă drastică. Anchetatorii au făcut percheziții informatice, i-au verificat telefonul mobil și computerul și au dovezi că liceanul a folosit VPN, pentru a ascunde locația reală a telefonului și a da impresia că mesajele de amenințare vin din alte țări.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

