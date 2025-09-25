Video Liceanul care a panicat sute de școli, internat la Obregia. Ar fi avut o complice de 14 ani, cunoscută pe net
După 9 ore de audieri, adolescentul de 17 ani, elev la un liceu din Capitală, a recunoscut că el a trimis mesajele de ameninţări la sute de şcoli, spitale și secții de poliție, din toată țara. Ar avea o complice, o fată de 14 ani din Prahova, care a fost adusă miercuri seară în București.
După 9 ore de audieri, adolescentul de 17 ani a recunoscut că el a trimis mesajele macabre de ameninţări la sute de şcoli din toată ţara. Mai mult, tânărul a povestit la audieri că ar fi avut şi un complice: o fată în vârstă de 14 ani, din Prahova, pe care a cunoscut-o pe internet. Minora a fost adusă aseară în București și va fi în evidența DGASPC București până sunt gata cercetările.
Potrivit surselor Observator, adolescentul a devenit agresiv și recalcitrant, ba chiar ar fi sărit la polițiști. Tânărul este acum internat la psihiatrie, la Spitalul Alexandru Obregia, din Capitală, după ce anchetatorii au cerut o expertiză psihiatrică înainte să ia o decizie în cazul minorului.
DIICOT a anunțat miercuri seară că a deschis un dosar penal in rem pentru terorism. Tânărul nu este la prima abatere. Ba mai mult, era cercetat și de FBI pentru acte de terorism. Dacă la începutul anului a fost iertat de judecătorii din România, care au respins cererea de extrădare în SUA, acum, fiind la a doua abatere, s-ar putea stabili o pedeapsă drastică. Anchetatorii au făcut percheziții informatice, i-au verificat telefonul mobil și computerul și au dovezi că liceanul a folosit VPN, pentru a ascunde locația reală a telefonului și a da impresia că mesajele de amenințare vin din alte țări.
