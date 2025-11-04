Au fost momente de groază astăzi la Liceul Theodor Pallady din Capitală. Profesorii şi elevii au sunat panicaţi la 112 după ce au simţit un miros puternic de gaz. Incidentul a fost cu atât mai înspăimântător cu cât avem mai puţin de o lună de la tragedia din Rahova, explozie care a afectat şi elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu. Şi, din nefericire, de această dată temerile s-au adeverit. Specialiştii Distrigaz au identificat scurgere la o vană exterioară.

Conducerea liceului a fost cea care a anunţat autorităţile în jurul orei 12:00. Atunci, în incinta liceului se aflau atât cadrele didactice cât şi aproximativ 350 de elevi care învaţă în mod normal în schimbul de dimineaţă. Toţi au fost evacuaţi pentru că prima echipă Distrigaz care a ajuns la faţa locului a constatat că există o scurgere de gaz, însă la conducta care se află în curtea liceului.

A fost oprită alimentarea cu gaze, dar după ce au plecat, un alt apel anunţa că în unitatea de învăţământ încă se simte un miros puternic. O a doua echipă Distrigaz a ajuns la faţa locului pentru a face verificări suplimentare, dar nu s-au descoperit alte probleme. Reparaţia conductei din curte ar urma să se facă în această seară sau mâine dimineaţă, cel mai târziu. Conducerea liceului a anunţat că elevii vor veni miercuri dimineaţă la cursuri, conform programului normal.

Ana Maria Munteanu

