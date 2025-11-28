La 8 ani de când a fost suspendată, linia 5 de tramvai care uneşte centrul capitalei de zona de Nord, va fi redată circulaţiei. Testele de probă vor fi făcute însă fără călători, iar constructorul a anunțat că au scopul de a verifica funcționarea infrastructurii.

De dimineață, de la ora 10, au început probele pe linia 5 cu tramvaiul gol, iar de marți va circula din nou tramvaiul pe linia 5. Sunt probe tehnice care îi ajută pe specialiști să își dea seama dacă noua linie este sigură pentru călători și dacă pe noua linie vor circula tramvaie vechi sau tramvaie noi.

Tramvaiul pe linia 5 revine aşadar după 2 ani de pauză, după 2 ani de șantier cu blocaje din cauza banilor, un șantier care a început în februarie 2024, iar linia ar fi trebuit să fie gata în februarie anul acesta, însă este deschisă cu aproximativ un an în târziere.

Întregul proiect a costat 140 de milioane de lei, însă până acum primăria Capitalei a achitat 100 de milioane de lei și urmează ca acei 40 de milioane de lei să îi plătească eșalonat.

De altfel, o informație importantă tot pentru călători: de-a lungul traseului liniei 5 nu există încă pe această porțiune modernizată refugii pentru călători.

Acestea vor fi comandate din China, vor costa 8.000 de euro bucata și vor ajunge în București abia în luna martie anul viitor.

