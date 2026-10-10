Scandal uriaş la Administraţia Naţională de Meteorologie. Un raport al Corpului de Control de la Ministerul Mediului scoate la iveală cumpărături de lux din bani publici. Parfumuri de nişă, haine și accesorii de firmă, lenjerie intimă de sute de euro, pantofi cu toc și genţi, toate plătite cu cardurile instituţiei. Factura finală: peste trei milioane de lei, doar în ultimii trei ani și jumătate.

Potrivit raportului, angajații ANM au plătit, anul trecut, doar pe parfumuri, 120.000 de lei. Suma este însă doar o parte din cheltuiala exorbitantă cu bani publici din ultimii trei ani și jumătate. Bani la care aveau acces cinci persoane din cadrul instituției.

Achizițiile se făceau cu ajutorul a cinci carduri ale instituției, distribuite mai multor angajați din Administrația Națională de Meteorologie, inclusiv directoarei generale, Elena Mateescu. După fiecare plată, se emitea o factură, care ajungea spre aprobare la serviciul de achiziții, alături de bonul fiscal. Din 2023 și până în prezent, valoarea acestor achiziții a depășit 3 milioane de lei.

Lista de cumpărături este una lungă. Nu doar parfumurile costau de la 1.000 de lei în sus. Pe listă apar jachete de schi în valoare de până la 4.600 de lei bucata și pantaloni de schi în valoare de aproape 2.000 de lei. În plus, pantofi, poșete sau lenjerie intimă de firmă. Toate cheltuielile au fost făcute la vedere, spune ministrul Mediului.

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"Facturile respective au fost depuse la direcția financiară, bonurile au fost depuse mai departe, deci toată lumea se comporta ca și cum bunurile respective e normal să fie folosite și achiziționate fix de către ANM", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Directoarea Administrației de Meteorologie spune că a aflat de nereguli după controale și că a sesizat imediat autoritățile competente.

"În luna iulie am primit vizita reprezentanților Corpului de Control din partea ministrului. Iar în data de 12 august, după primele documente furnizate la solicitarea acestora, deja am făcut o sesizare către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Secția 2 Poliție, în vederea verificării acestor documente", a transmis Elena Mateescu, director general ANM.

Până atunci, însă, ministrul Mediului cere demisia conducerii ANM. Și susține că inclusiv angajații instituției cunoșteau neregulile. O parte dintre cei de la departamentul de achiziții și-ar fi dat deja demisia.

"Chiar dacă știai, este extraordinar de grav, iar dacă nu știai, este foarte grav, pentru că nu ai fost în stare să îți asiguri un management care să supravegheze acest dezmăț pe bani publici", a spus Sorin Cheval, climatolog ANM.

Diana Buzoianu anunță însă că auditul a scos la iveală multe alte probleme la ANM.

"Vorbim de achiziții directe care s-au dat în val de milioane către aceleași firme de casă, care nu se ocupau de respectivele servicii care au fost achiziționate, dar au fost totuși selectate direct, la suprapreț, să aibă respectivele contracte semnate", a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"Dacă tu folosești o firmă de casă și dai un contract la o valoare mult mai mare decât ar trebui, atunci tu din start încalci principiile aplicabile în achizițiile publice, pentru că tu nu ai grijă la corecta gestionare a banului public", a explicat Sandra Ioana Toma, avocat specializat în litigii de achiziții publice.

Reporter: Vreți să vă dați demisia acum?

Elena Mateescu: La acest moment, las organele să stabilească măsurile care se impun.

Raportul menționează și nereguli privind angajările făcute în cadrul ANM fără acordul ministerului.