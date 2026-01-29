Aerosoli şi plajă cu miros de gunoi. Un depozit uriaş de deşeuri ar putea fi construit pe litoralul românesc, în comuna Lumina, foarte aproape de Năvodari şi Mamaia. 20 de camione încărcate cu gunoi ar urma să fie descărcate aici zilnic, potrivit proiectul iniţiat de Primărie.

Un dezastru care ar afecta atât viitorul turismului - pe butuci oricum, cât şi sănătatea publică, acuză comunitatea.

Teoretic, deşeurile care ar urma să ajungă la Lumina sunt nepericuloase. Cel puţin asta spun autorităţile. Localnicii, în schimb, sunt nemulţumiţi şi spun că le va afecta direct calitatea vieţii. Trafic greu constant, mirosuri, risc de poluare.

Operatorii din turism, pe de altă parte, se tem că imaginea zonei va avea de suferit iar oamenii vor evita o destinaţie aflată lângă un munte de gunoi. Sunt şapte kilometri distanţă între comuna Lumina şi Năvodari Mamaia Nord, cea mai căutată şi aglomerată zonă în timpul sezonului estival.

Vorbim despre un proiect gândit să funcţioneze 20 de ani, timp în care aici ar ajunge, zilnic, în medie, aproximativ 20 de camioane de gunoi.

Pe baza acestor nemulţumiri, are loc o consultare publică privind amplasarea acestei gropi de gunoi, la care participă cetăţeni, reprezentantul firmei, dar şi primarii din cele două localităţi.

Proiectul va fi supus votului în şedinţa de Consiliu Local în luna februarie.

