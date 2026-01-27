Vântul şi valurile puternice din ultima perioadă au îmbrăcat litoralul românesc într-un covor gros de scoici, midii şi rapane. Totodată a apărut şi fenomenul de cliffing.

Marţi, 27 ianuaire, plajele din Mamaia arătau ca după un dezastru natural. Un covor gros şi plin de vietăţi marine a fost aşternut pe nisip.

Dacă pentru oameni mirosul este greu de suportat, pentru pescăruşi este un adevărat festin.

Valurile puternice din ultima vreme au distruj şi plajele. Marea a muşcat din plajă, provocând aşa numitul fenomen „cliffing”. În urma valurilor au rămas uriașe dune de nisip.

