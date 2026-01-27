Video Valurile uriaşe au adus la mal mii de scoici, raci şi midii pe plaja din Mamaia. Festin regal pentru pescăruşi
Vântul şi valurile puternice din ultima perioadă au îmbrăcat litoralul românesc într-un covor gros de scoici, midii şi rapane. Totodată a apărut şi fenomenul de cliffing.
Marţi, 27 ianuaire, plajele din Mamaia arătau ca după un dezastru natural. Un covor gros şi plin de vietăţi marine a fost aşternut pe nisip.
Dacă pentru oameni mirosul este greu de suportat, pentru pescăruşi este un adevărat festin.
Valurile puternice din ultima vreme au distruj şi plajele. Marea a muşcat din plajă, provocând aşa numitul fenomen „cliffing”. În urma valurilor au rămas uriașe dune de nisip.
