Cu cât este redus un pachet all inclusive de 1.000 de lei în Mamaia dacă-l rezervi de acum

Hotelierii de pe litoral şi-au prelungit ofertele de rezervări timpurii, de frica de a nu rămâne cu camerele goale în plin sezon. Românii nu s-au mai înghesuit să prindă reducerile ca în alţi ani, iar asta şi din cauza noilor reguli de acordare a voucherelor de vacanţă. Oamenii din turism se aşteaptă la un sezon estival mai slab ca cel de anul trecut.

Vorba românească îți faci iarna car și vara sanie nu se mai aplică când vorbim de vacanțe. Românii nu s-au înghesuit la oferte, chiar dacă hotelierii de pe litoral şi-au prelungit programul de rezervări timpurii.

"Este un an atipic şi puţin mai dificil. Mulţi au decis să ţină acele oferte cu reduceri mai mari ţinând cont şi că lunile de iarnă sunt luni grele cu costuri mari legate de întreţinere, impozite şi aşa mai departe", a declarat Aurelian Marin, vicepreședintele ANAT.

Turiștii sunt mai prudenți și evită deciziile rapide, cred oamenii din turism. Și noile reguli de acordare a voucherelor de vacanță au contribuit la scăderea rezervărilor. "Diferenţele faţă de anul trecut sunt cele de bugete. Probabil că vor exista diferenţe de micşorare a sejurilor pentru sezonul acesta estival", a declarat Ștefan Necula, manager agentie de turism.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a-şi atrage clienţii, hotelierii au lansat discounturi de până la 40%, inclusiv pentru pachetele all inclusive. Cele mai atractive oferte sunt pentru luna iulie. În staţiunea Mamaia, o cameră la un hotel de 3 stele costă 229 de lei pe noapte, față de 338 de lei, tariful standard. La pachetele all inclusive, în loc de 1.000 de lei pe noapte, turiștii plătesc 680 de lei dacă fac rezervarea acum. "Se achită un avans ce constă în prima noapte, iar diferenţa până pe 15 februarie", a explicat Elena Tiba, şef recepţie hotel.

Multe hoteluri de pe litoral au început renovările la sfârşitul sezonului trecut, iar acum, prin programul de rezervări timpurii, încercă să-şi mai acopere din investiţii. Începând din toamnă au început lucrări de renovare la un corp de hotel, se vor schimba mochetă, coloristica camerei, vor fi înlocuite componentele de mobilier şi se va interveni şi în băi", spune Silviu Adam, manager hotel. Peste un milion şi jumătate de turişti şi-au petrecut concediul pe litoralul românesc între mai şi septembrie, anul trecut, cei mai mulţi dintre ei, 500.000, în sudul litoralului.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

