Scene violente au fost filmate seara trecută, în Iași. Un tânăr care livrează mâncare a fost bătut în plină stradă de un individ. Agresorul i-a distrus şi scuterul cu care lucra, dar şi telefonul mobil pe care l-a trântit de pământ. Loviturile s-au oprit abia atunci când un şofer şi-a pus maşina scut în faţa agresorului.

Prins într-o rafală de lovituri, livratorul rămâne încremenit pe scuter. Nu schiţează niciun gest în faţa individului care îi blochează drumul. Agresorul continuă să-l lovească. La un moment dat, individul distruge şi scuterul pe care era victima lui, dar şi telefonul mobil al acesteia, pe care îl trânteşte de asfalt. Când pare că atacul s-a încheiat, bărbatul se întoarce brusc și lovește din nou. O maşină care trecea întâmplător pe stradă a fost salvarea livratorului. Când autoturismul opreşte, victima îşi face curaj şi coboară de pe scuter.

Incidentul a ajuns în atenţia Poliţiei după ce individul a vandalizat o maşină în acelaşi cartier

Tânărul este filmat de oamenii din zonă în timp ce se ține de cap. Pare amețit și speriat. În tot acest timp, bărbatul care l-a atacat îşi justifica fapta în faţa şoferului care l-a oprit. Scenele au fost filmate aseară, în comuna Rediu, în nordul oraşului Iași. Agresorul are 43 de ani şi le-a făcut mai multe probleme localnicilor. Nu este pentru prima oară când poliţia este chemată în acest cartier, din cauza aceluiaşi bărbat. De-a lungul timpului, a provocat mai multe scandaluri şi distrugeri pentru care s-a sunat la 112. "În luna august, a vandalizat ghena de gunoi. Întreaga zonă simte un pericol! Mai este şi problema că se urcă de multe ori beat la volan. Este din ce în ce mai rău", spune un locatar.

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Incidentul de seara trecută a ajuns în atenţia poliţiei, după ce individul a vandalizat o maşină în acelaşi cartier. A tăiat anvelopele autoturismului şi i-a rupt ştergătoarele, aşa că proprietarul a sunat la 112. Ajunşi la faţa locului, agenţii au primit filmarea care surprinde cum livratorul de 29 de ani este bătut. "A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere", a declarat Alina Mocanu, IPJ Iaşi. Tânărul venise la noi în ţară, din SriLanka, de doar două luni. "Nu ştiu dacă va depune plângere. Este foarte speriat. Cazurile sunt din ce în ce mai dese", a declarat Adrian Mînzu, asociat firma recrutări.

Duminica trecută, în București, un alt bărbat din Sri Lanka a fost bătut când a încercat să-și recupereze bicicleta furată. Trei femei au intervenit să-l salveze. Unul dintre cele mai grave atacuri a avut loc anul trecut, la Cluj. Un livrator nepalez a fost bătut cu o bâtă de lemn, cu pumnii și cu picioarele, până a ajuns în comă. Agresorul a fost condamnat, în primă instanță, la nouă ani de închisoare pentru tentativă de omor și tâlhărie calificată. În timp timp ce complicii lui au primit sentinţe mai blânde, doar pentru tâlhărie.