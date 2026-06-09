Asfaltarea străzilor dintr-un sat sucevean a stârnit revolta printre localnici, după ce s-au trezit peste noapte că pe ulițe se circulă în sens unic. Pentru a ajunge în propriile curți, unii sunt obligați acum să ocolească kilometri întregi. În replică, autorităţile locale spun că au respectat toate avizele.

De câteva zile, oamenii din satul sucevean Văratec s-au trezit că pe mai multe străzi se circulă doar pe sens unic.

"Tot satul e plin de sensuri unice. Ca să ajungi acasă trebuie să înconjori tot satul şi e un drum principal care e intrare în sat", a spus un localnic.

"Până la mine la poartă sunt 18 indicatoare de la drumul cu Vereştiul", a spus revoltat un localnic.

Articolul continuă după reclamă

"Oamenii sunt nemulţumiţi că de când e satul ăsta aicea nu s-a întâmplat aşa, nu ştie pe unde să se ducă, pe unde să iasă, pe unde să vină", susţine alt localnic.

Oamenii sunt supăraţi nevoie mare pentru că pierd şi timp, dar și combustibil.

"Am trei copii care merg în fiecare zi la şcoală, cu trei programe diferite. Deci eu în fiecare zi, mă duc, aduc, mă duc, aduc, eu pe unde ar trebui să vin înapoi acasă?", a spus o mamă.

"Vin din vale, mâlul până la genunchi, şi vin încoace, înconjor cinci, şase kilometri?", a spus alt localnic.

Pe lângă ocolul forțat, șoferii se lovesc și de indicatoare montate fără vreo logică rutieră.

Localnicii au de înconjurat câţiva kilometri pentru a ajunge acasă şi asta pentru că inclusiv străzile secundare au fost semnalizate cu restricţii, fiind transformate şi ele în sensuri unice.

Autoritățile locale se apără şi susţin că totul s-a făcut cât se poate de legal.

"Pe tematica aceasta, nu am avut o discuţie cu cetăţenii din zonă. Marcajele rutiere se realizează în conformitate cu avizul sau avizele obţinute de la poliţia rutieră. Dacă servicul rutier constată faptul că poate fi modificată semnalizarea rutieră, eu în calitate de primar nu mă opun", a declarat Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic, primarul din Salcea.

Proiectul de modernizare a fost finanţat prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" şi a costat aproximativ 10 milioane de lei.