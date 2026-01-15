Sute de localități ar putea rămâne fără poliţie locală. Potrivit proiectului de reformă administrativă, primăriile din comune şi oraşele mici trebuie să asigure finanţarea, în caz contrar posturile vor fi desfiinţate în totalitate. 1.200 de oameni ar putea fi disponibilizaţi, iar atribuţiile lor să fie preluate de poliţia naţională.

În prezent, legea prevede un poliţist local la 1.000 de locuitori. Multe oraşe depăşesc acest prag. La Buzău, de exemplu, sunt aproape de două ori mai mulţi agenţi. Noua lege propusă de Ministerul Dezvoltarii stabileşte norma de un poliţist la 1.200 de locuitori.

"La Poliţia Locală va trebui să dăm 17 oameni afară. Noi acoperim cu poliţia locală aproape toată problematica oraşului", susţine Marius Screciu, primarul oraşului Drobeta Turnu-Severin.

"Să dai afară un poliţist local care a lucrat 30 de ani în sistem, la vârsta asta 57, 58 de ani, unde să mai meargă, cine îl angajează?", a spus şi Maria Stolejescu, șef Serviciul Poliția Locală Orșova.

Articolul continuă după reclamă

Lucrurile se văd însă altfel în comuna Mihai Viteazu din Cluj. Primarul de aici a decis să desfiinţeze cu totul poliţia locală.

"Pe organigrama primăriei aveam undeva la şase poliţişti locali. Ultima dată aveam cinci, am făcut nişte calcule, se cheltuie un milion de lei cu poliţia locală, din punctul meu de vedere cu banii ăştia se pot face investiţii pentru comună", a declarat Paul Olaru, primarul comunei Mihai Viteazu.

"Potrivit proiectului de lege, localităţile cu mai puţin de 4.500 de locuitori vor putea menţine poliţia locală doar dacă îşi permit finanţarea din fonduri proprii. În caz contrar, calculul este simplu: de la un poliţisit la o mie de oameni, la zero politişti pentru întreaga comunitate", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

Comune din judeţe precum Vaslui, Botoşani sau Teleorman riscă să pună lacătul pe sediile poliţiei locale. Şi în apropierea Bucureștiului sunt localități vizate. Printre ele, Nuci, Grădiştea sau Petrăchioaia.

"Faptul că se va reduce numărul în localităţile limitrofe sau chiar la noi, ne afectează. În acest moment, în Chiajna sunt 27 de poliţişti locali dintr-un total de 42 câţi avem alocaţi pentru numărul de locuitori, ceea ce este insuficient pentru o localitate care numără aproape 90.000 de suflete", a declarat Florin Petrescu, purtător de cuvânt Primăria Chiajna.

Localităţile care îşi permit să plătească agenţi din fonduri proprii vor avea limite clare: cel mult trei poliţişti locali. La nivel naţional, modificările ar putea lăsa fără serviciu aproximativ 1.200 de oameni.

"Dacă venim și lovim și în poliția locală, având un deficit de 30-40% în celelalte structuri de ordine publică, întrebarea mea ar fi, domnule prim-ministru, cine mai face ordine publica în țara asta?", întreabă Eugen Tone, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală.

Ministrul Dezvoltarii spune că atribuţiile poliţiei locale vor fi preluate de poliţia naţională.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰