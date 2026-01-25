Antena Meniu Search
Localnicii au intrat în casa bunicilor băiatului care l-a ucis pe Mario. Îl caută în pod şi în tomberoane

Scene incredibile dupa ce sătenii au pătruns în casa bunicilor copilului pentru a-l căuta. Familia i-a lăsat pe localnici să verifice singuri şi să vadă că băiatul nu se află acolo! Locuitorii din comuna Sânmihaiul Român, județul Timiș, au protestat duminică revoltați de informațiile potrivit cărora minorul de 13 ani care l-ar fi ucis pe Mario Berinde s-ar fi mutat în localitate, împreună cu mama sa, la bunici.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 20:53
UPDATE: Tensiunile au escaladat în comuna Sânmihaiul Român, județul Timiș, unde protestul localnicilor a continuat și în cursul serii. La fața locului au fost mobilizate trupe de jandarmi echipate cu scuturi, după ce spiritele s-au încins.

"Să plece încătuşat" şi "Vrem dreptate", au strigat oamenii.

Localnicii vor ca băiatul de 13 ani să plece din localitate

Oamenii îi cer primarului să nu permită ca băiatul să rămână în comună, de teamă că ar putea deveni, la rândul lor, victime. Localnicii spun că trăiesc cu frica permanentă, mai ales în contextul în care copilul nu răspunde penal, din cauza vârstei.

Situația a degenerat, iar protestul a continuat și după discuțiile purtate în fața primăriei. La fața locului au intervenit jandarmii, după ce mai mulți localnici s-au îndreptat spre locuința bunicilor, unde se află minorul. Zona a fost împrejmuită de forțele de ordine pentru a preveni eventuale incidente.

Primarul comunei, Viorel Mărcuți, a ajuns la fața locului și a încercat să discute cu oamenii, în timp ce tensiunile au rămas ridicate.

Autoritățile locale spun că situația este una extrem de delicată. Deși cazul va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului Local, primarul subliniază că administrația nu are pârghiile legale pentru a împiedica mutarea familiei în comună, mai ales în condițiile în care minorul are rude în localitate.

Protestul este în continuare monitorizat de jandarmi, iar autoritățile fac apel la calm, în timp ce caută soluții legale pentru gestionarea situației.

