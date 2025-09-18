Dacă la început au coborât timizi din păduri, acum, urşii se simt ca la ei acasă pe străzile din oraşe. În căutare de hrană, sălbăticiunile nu îşi mai potolesc foamea la tomberoane, ci ajung chiar să atace oamenii. Într-o localitate din judeţul Mureş, oamenii trăiesc în teroare din cauza unei ursoaice cu cinci pui. Nu de puţine ori, animalele au fost văzute într-un loc unde se joacă adesea copiii. Ca în multe alte judeţe din România, şi în Mureş numărul exemplarelor a explodat.

De două săptămâni, localnicii din municipiul Reghin sunt terorizaţi de o ursoaică cu cinci pui care dă târcoale gospodăriilor.

"A fost pe aici, pe stradă, și era un vecin aici cu câinele. Și norocul a avut cu câinele, că dacă nu, poate îl prindea", povesteşte un localnic.

"Păi cum să nu ne fie teamă? Că am fete care vin dimineața la lucru și, vă dați seama, că oricând pot fi atacate. Chiar le-am zis să vină un pic mai târziu, să fie ziuă", susţine alt localnic.

"În ultimii doi ani au fost atacate cinci persoane de către urși, un atac chiar fiind soldat cu decesul persoanei", a declarat Cristina Pui, directorul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Mureș.

Teama este şi mai mare în rândul localnicilor după ce, în urmă cu doar câteva zile, un bărbat din comuna Hodac a fost atacat de un urs în pădurea Dubiştea. Încă de atunci, e în stare critică.

"E un animal sălbatic și te poți aștepta la orice. Ne e frică seara să ieșim pe stradă", mărturiseşte un localnic.

Nu doar oamenii sunt în pericol, ci şi culturile agricole.

"În ultimele zile s-au înregistrat dosare pentru despăgubire la culturi pe suprafețe foarte mari, vorbind de suprafețe de 120 de hectare, 160 de hectare, pagube produse la culturi de grâu, de porumb", a declarat directorul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Mureș.

Oamenii sunt nemulţimiţi că autorităţile nu ar gestiona aşa cum trebuie aceste situaţii.

"Autoritățile văd că urșii se înmulțesc și nu fac absolut nimic", susţine un localnic.

Conform statisticilor din acest an, în judeţul Mureş sunt peste 1.500 de urşi, deşi numărul optim este de doar 250 de exemplare.

