Panică, luni seară, pentru pasagerii trenului Suceava–Botoşani. Partea inferioară a locomotivei a fost cuprinsă de flăcări, în timp ce oamenii se aflau la bord.

Pentru stingerea focului a fost nevoie de două autospeciale. Pompierii au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă, iar cele 12 persoane aflate în tren, 11 călători şi un angajat CFR, au reuşit să iasă la timp, astfel nimeni nu a fost rănit.

Cel mai probabil, incendiul a pornit de la o defecţiune la sistemul de frânare al locomotivei.

