Este spectacol unic pe dealurile din localitatea mureșeană Sânpetru de Câmpie. Au înflorit bujorii galbeni de stepă, iar turiștii, dar și localnicii se înghesuie să surprindă momentul rar. Florile pot fi admirate o singură lună în an, așa că dacă aveți în plan să plecați într-o excursie, trebuie neapărat să treceți această destinație pe listă.

Suntem la Sânpetru de Câmpie, în județul Mureș, acolo unde natura face un spectacol rar. Bujorul galben de stepă a înflorit, iar imaginea cu dealul colorat fură toate privirile.

"E floarea Paștelui, întotdeauna de Paște sunt înflorite. E floarea primăverii, vestește primăvara. Prima dată sunt ghioceii și după aia asta, roșcuțele. Noi le zicem ghegheței, sunt bujori sălbatici ăștia" a spus o localnică.

"Ele în sine nu sunt niște flori banale, am înțeles că sunt flori protejate de lege, sunt niște flori care necesită niște condiții speciale și nu cresc chiar oriunde" a spus profesorul Mihai Nașca.

Petalele bujorilor, folosite pentru a colora ouăle de Paște

Pe vremuri, oamenii foloseau petalele bujorilor pentru a colora ouăle de Paște.

"De când eram copil și când se ducea zăpada, primele flori care apăreau pe o daie erau gălbenelele alea. De multe ori părinții noștri vopseau ouă cu ele pe la Paște" a spus un alt localnic.

"Florile astea nu puteam să le rupem de acolo că ziceau femeile bătrâne, nu rupe florile alea galbene că nu mai se ouă găinile" a spus altcineva.

Zona ar putea deveni arie protejată

Acum, autoritățile locale fac demersuri pentru ca zona să devină arie protejată.

"Am reușit să trecem prin consiliul local. [...] Am primit deja din partea celor de la arii protejate și un răspuns pozitiv" a mai precizat Mihai Nașca.

Bujorul galben este o specie întâlnită pe pajiștile din zona de câmpie a Transilvaniei și poate fi admirat doar o lună din momentul în care a înflorit. Oamenii locului spun că floarea prevesteste belșugul, iar cu cât sunt mai mulți bujori, cu atât recolta de grâu și de porumb va fi mai bogată.

