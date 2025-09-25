Magiun, povidlă sau silvoiţă. Oricare ar fi denumirea, gemul de prune e vedeta toamnei! Chiar dacă anul ăsta prunele au fost mai puţine, din cauza îngheţului târziu, acolo unde s-au făcut, gospodarii nu au pierdut vremea şi le-au pus direct în cazane. În Maramureş, copiii învaţă să facă magiunul ca pe vremuri, fără zahăr şi cu multă răbdare.

În Maramureş, reţeta tradiţională a silvoiţei se predă chiar în Muzeul Satului din Baia Mare. Atenţi, copiii urmăresc fiecare pas. Îşi doresc să ştie şi cel mai ascuns secret al pastei de prune care le cucereşte copilăria.

Reţeta este simplă. Îţi trebuie doar prune şi multă răbdare pentru a amesteca în căldarea de alamă. Nu se adaugă nici măcar zahăr, iar după 8 ore, bunătatea cu gust de toamnă este gata.

"Să vedeţi cât de greu era, de fapt, să se amestece aici, să se învârtă în căldare, pentru că trebuia să se învârtă ore în şir, de dimineaţa până seara", spune profesoara.

"Prin astfel de exemple vii le arătăm cum se pregăteau, cum se puneau apoi în cănile de lut şi se păstrau la temperaturi peste iarnă", a declarat Monica Mare, director muzeu.

În pieţele din oraş, kilogramul de prune se vinde cu 6 lei. Clienţii, însă, cumpără doar ca să îşi facă pofta. Dar asta nu din cauza preţului. Silvoiţa are aroma ei doar dacă este făcută după reţete tradiţionale.

"Eu mănânc magiun, dar îl cumpăr, recunosc. Deci nu am timp să fac şi nici nu ţin neapărat. Plus că dacă nu ai metode tradiţioale nu îţi iese atât de bine", spune un cumpărător.

Anul acesta, însă, producţia a lăsat de dorit din cauza îngheţului târziu din primăvară. "Plantaţiile pomicole pe raza judeţului Dolj, au fost afectate în proporţie de 70-90% de acest fenomen", spune Romulus Agapie, director Direcția Agricolă Dolj.

Specialiştii vin şi cu un scenariu: până la anul, vom ajunge să mâncăm doar prune din import.

