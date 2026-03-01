Antena Meniu Search
Donald Trump ameninţă Iranul: "Vom lovi cu o forţă fără precedent"

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că SUA vor lovi Iranului cu o formă nemaivăzută dacă ţara ripostează la atacul americano-israelian care l-a ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.

de Simona Moloiu

la 01.03.2026 , 08:36
Donald Trump ameninţă Iranul: "Vom lovi cu o forţă fără precedent"

"Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic ca niciodată înainte", a postat Trump pe platforma sa Truth Social.

"Ar fi mai bine să nu facă acest lucru, pentru că dacă o fac, îi vom lovi cu o forţă fără precedent!", a avertizat Trump.

Articolul continuă după reclamă

Declarația sa vine după ce Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a avertizat că va ataca bazele americane și Israelul ca represalii pentru moartea lui Ayatollah Ali Khamenei.

"Cea mai devastatoare operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe în scurt timp asupra teritoriilor ocupate și bazelor americane" a transmis IRGC duminică dimineaţă.  

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri. 

