Document Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă

Tensiunile din jurul Iranului escaladează, iar conflictul schimbă harta zborurilor în timp real. Multe curse au fost brusc anulate după ce s-a închis spaţiul aerian în regiune. Printre cei afectați sunt și mulţi români. Unii sunt în pelerinaj în Israel, alții în vacanță în Dubai. O destinaţie extrem de iubită de români. Ca într-un film de groază, pe plajele luxoase, acum şuieră racheietele. Patru turişti au fost răniţi într-un atac lângă un hotel.