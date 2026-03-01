Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Document Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă

Tensiunile din jurul Iranului escaladează, iar conflictul schimbă harta zborurilor în timp real. Multe curse au fost brusc anulate după ce s-a închis spaţiul aerian în regiune. Printre cei afectați sunt și mulţi români. Unii sunt în pelerinaj în Israel, alții în vacanță în Dubai. O destinaţie extrem de iubită de români. Ca într-un film de groază, pe plajele luxoase, acum şuieră racheietele. Patru turişti au fost răniţi într-un atac lângă un hotel.

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 09:09
Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă - Profimedia

Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti anunţă, duminică, anularea a 34 de zboruri spre/dinspre cinci destinaţii. 

-    Tel Aviv: 21 de zboruri,

-    Dubai: 6 zboruri,

Articolul continuă după reclamă

-    Doha: 4 zboruri,

-    Beirut: 2 zboruri,

-    Damasc: un zbor.

Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în siguranță, conform planurilor de zbor, mai transmite Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

curse zboruri iran israel statele unite razboi
Înapoi la Homepage
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Evenimente » Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă