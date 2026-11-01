Margini crocante, un gălbenuș moale și o aromă deosebită: un ingredient neobișnuit, dar pe care mulți poate îl au deja în bucătărie, poate intensifica gustul ouălor ochiuri.

Ingredientul minune pe care să-l pui în tigaie când faci ouă ochiuri. Le schimbă complet gustul - Shutterstock / Profimedia

Ouăle jumări devin adesea mai cremoase dacă adaugi o lingură de iaurt grecesc. Alții susțin că secretul constă în apa minerală carbogazoasă sau într-un strop de lapte. Cei care preferă însă ouăle ochiuri pot obține un gust mai intens folosind un ingredient neobișnuit.

Ingredientul minune care face ouăle ochiuri crocante și aromate

În loc de unt sau ulei de măsline, pentru prăjire poate fi folosit uleiul de susan sau, potrivit unui alt truc popular, pasta de tomate. Zeama de castraveți, boiaua de ardei și pesto-ul de busuioc sunt, de asemenea, folosite frecvent pentru a intensifica gustul ouălor ochiuri. Totuși, potrivit publicației WalesOnline, uleiul de susan le oferă o aromă deosebit de intensă.

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Numeroși bucătari din mediul online laudă folosirea uleiului de susan la prepararea ouălor ochiuri și spun că este un secret care transformă un mic dejun într-o experiență culinară demnă de stele Michelin. Acesta nu doar că ajută la obținerea unor margini crocante, ci și condimentează ouăle. Le conferă o aromă caldă, cu note de nuci, un gust condimentat distinct și o ușoară notă fructată.

Nu toate tipurile de ulei de susan sunt la fel

Uleiul de susan este disponibil în mai multe variante, așa că este important să fii atent la sortiment atunci când îl cumperi.

Uleiul de susan obținut din semințe prăjite, care are o culoare relativ închisă, este o alegere potrivită. Acesta are o aromă intensă, care se armonizează foarte bine cu gustul delicat al ouălor. Totuși, aroma sa este atât de pronunțată, încât chiar și o cantitate mică este suficientă pentru a oferi preparatului o notă specială.

Cea mai importantă diferență dintre diversele tipuri de ulei de susan constă în gradul de prăjire a semințelor înainte de presare. Cu cât semințele sunt prăjite mai intens, cu atât uleiul este mai închis la culoare și are un gust mai puternic.

Ueiul deschis la culoare, obținut din semințe de susan neprăjite, are un gust mai degrabă delicat și este potrivit și pentru prăjire, potrivit Chip.

Cum să prepari ouă ochiuri cu ulei de susan: de ce trebuie să ții cont

Atunci când prepari ouă ochiuri, temperatura potrivită este esențială.

Uleiul de susan prăjit este folosit în principal pentru aromatizare și nu reprezintă neapărat cea mai bună alegere pentru prăjirea la temperaturi foarte ridicate. Dacă este încălzit prea mult, aromele sale delicate, rezultate din prăjire, se pot pierde, iar uleiul poate căpăta un gust neplăcut, amărui.

Totuși, dacă prăjești ouăle la foc mediu, te poți bucura în continuare de proprietățile acestui ulei. Alternativ, poți prăji mai întâi oul într-un ulei mai rezistent la temperaturi ridicate, iar apoi să adaugi câteva picături de ulei de susan prăjit chiar înainte a opri focul și a servi micul dejun.

Aroma de nuci se potrivește deosebit de bine cu ceapa verde, ardeiul iute, piperul negru sau câteva picături de sos de soia. Semințele de susan prăjite pot completa, de asemenea, gustul preparatului.

Dacă folosești pentru prima dată ulei de susan la prepararea ouălor ochiuri, începe cu o cantitate mică. Astfel, vei putea stabili cât de intensă vrei să fie aroma. Combinația dintre albușul crocant, gălbenușul moale și aroma de nuci a uleiului este cea care face această metodă de preparare atât de atractivă.