LOTO 6/49 joi 20 august 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 13 august, sunt programate noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report este la Joker, unde la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei.

Joi, 20 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 august, Loteria Română a acordat 24.299 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare joi, 20 august

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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Report de 4,22 milioane de lei la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,2 milioane de lei (229.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4 milioane de lei (peste 781.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 804.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 306.600 de lei (peste 58.400 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 655.300 de lei (peste 124.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 445.200 de lei (peste 84.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 182.400 de lei (peste 34.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 369.800 de lei (peste 72.100 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare