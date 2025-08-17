Autostrada A0, inaugurată acum un an, ar fi trebuit să fie cel mai rapid drum care ocoleşte Capitala. În schimb, a devenit un slalom printre hopuri. Şoseaua parcă dansează sub roţile şoferilor. În zona pasajelor par a fi cele mai mari probleme.

"Situaţia este cât se poate de serioasă, pentru că vorbim despre lotul 1 al autostrăzii A0 care a fost deschis circulaţiei în urmă cu un an, între Glina şi Vidra. În zona pasajelor, asfaltul s-a lăsat, au apărut denivelări, dar şi gropi, în special pe prima bandă, iar CNAIR a transmis că autostrada este în garanţie, astfel că reparaţiile vor începe în luna septembrie. Specialiştii ne-au explicat cum s-a ajuns la această situaţie: pe lângă calitatea materialelor folosite, există şi problema traficului greu, pentru că pe această porţiune circulă zilnic foarte multe TIR-uri şi, adesea, unele dintre ele sunt supraîncărcate. Greutatea mult peste limită pune presiune pe asfalt şi aşa se face că o şosea nouă, care ar fi trebuit să reziste ani de zile, arată acum ca una veche şi degradată.", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

