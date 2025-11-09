Lucrările la Autostrada Transilvania avansează. Când se va putea circula cel mai devreme pe noul lot

Veşti bune pentru şoferi! Lucrările pentru lotul Nădășelu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania se apropie de final. Cât de curând se va putea circula pe o distanță de 133 km.

Acest lot este împărțit în două subsecțiuni. Iar traficul nu va putea fi deschis deodată, însă la ambele, care însumează 30 de kilometri, va fi deschis anul viitor. Cel mai avansat dintre ele este cel dintre Zimbor și Poarta Sălajului, unde stadiul lucrărilor a depășit deja 90%. Pe 10 din totalul de 12 kilometri din această subsecțiune s-a turnat deja stratul de asfalt.

Lotul poate fi deschis la începutul anului viitor dacă muncitorii termină la timp şi nodul rutier de la Românaș, indispensabil pentru ca traficul să poată fi deschis, pentru că pe acolo șoferii urmează să urce și să coboare de pe autostradă. Stadiul lucrărilor la acest nod rutier a depășit 20%, dar se lucrează în mod continuu cu peste 100 de utilaje și 50 de muncitori.

Primul lot dintre Nădășelu și Mihaiești este de asemenea extrem de avansat, dar pentru a putea fi folosit e nevoie ca firma turcă să termine la timp două viaducte, unul de 2000 de metri și altul de 1200 de metri, care trec practic pe deasupra dealurilor din zonă, extrem de instabile. În zonă au fost nenumărate alunecări de teren, astfel că singura soluție a fost ca autostrada să nu mai atingă aceste dealuri, ci să treacă pe deasupra.

Articolul continuă după reclamă

Abia apoi se va putea circula fără întrerupere de la Târgu Mureș până la poarta Sălajului, vorbind despre o distanță de 145 de km pe autostrada Transilvania, dar prin schimbarea autostrăzilor se va putea circula neîntrerupt până la Nădrag, pe 400 de km.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰