Mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă! Motivul? Ploile abundente şi lucrările care se fac la Barajul Paltinu. Acestea au dus la murdărirea apei, ceea ce a făcut imposibilă furnizarea către locuitori. Ministrul Mediului a declarat într-o postare pe reţelele de socializare că, anterior, Hidroelectrica şi furnizorii de apă au dat asigurări că lucrările nu vor afecta populaţia.

Ca răspuns, Diana Buzoianu a spus că va trimite Corpul de Control la faţa locului pentru a analiza situaţia şi pentru a identifica vinovaţii. De cealaltă parte, locuitorii se plâng că nu au fost anunţaţi din timp pentru a se pregăti.

"De când a început această criză, am făcut tot ceea ce a ţinut de primărie, în baza informaţiilor pe care le-am primit. Din păcate, unele dintre aceste informaţii au fost incomplete sau chiar eronate şi tardive. Din acest motiv, nu aţi fost informaţi din timp, pentru că nici noi n-am ştiut. [...] Din ultimele informaţii primite de la Prefectura Prahova, problemele nu vor fi remediate mai devreme de ziua de luni" a declarat Irina Nistor, primarul municipiului Câmpina.

Mesajul ministrului Diana Buzoianu

"Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deși atât ESZ Prahova, cât și ABA Buzău–Ialomița și filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfășura fără a afecta populația. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsați fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă.

Am dispus directorului general ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate. În acest moment are loc ședința cu autoritățile publice, inclusiv cu prefectura și reprezentanți din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autoritățile au dat asigurări că vom avea și soluția tehnică propusă, în urma acestei ședințe de urgență.

Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări. O să trimit și Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situația și pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situație. Doar acum câteva zile, toate autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar și din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect.

Revin cu informații imediat ce soluția tehnică începe să fie pusă în aplicare. Oamenii din Prahova și Dâmbovița au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori" a scris Buzoianu pe Facebook.

