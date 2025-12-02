Şase din zece români şi-au propus să se încadreze în bugetul maxim de anul trecut. Calculele arată, însă, altceva.
INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările
INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările
Articolul continuă după reclamă
Ca să ajungă cu daruri la toţi şi să supravieţuiască exploziei de cheltuieli din decembrie, mulţi construiesc strategii.
INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările
INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările
INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările
Economiştii avertizează - un singur obicei poate da peste cap întreg bugetul unei familii.
INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările
Specialiştii în educaţie financiară trag şi alt semnal de alarmă. Multe familii cheltuie fără măsură şi cu masa de Crăciun, bradul și decorațiunile pentru sărbători.
Înapoi la Homepage
Ingrid Tîrziu
Like
Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰