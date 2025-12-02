Luna cadourilor se anunţă luna surprizelor pentru părinţi. Majoritatea şi-au propus să nu cheltuie mai mult de 700 de lei cu toate cadourile. Chiar şi bine organizaţi, cu liste de priorităţi, economii şi reduceri, mulţi descoperă, însă, că vor avea nevoie de o sumă cel puţin dublă.

Şase din zece români şi-au propus să se încadreze în bugetul maxim de anul trecut. Calculele arată, însă, altceva.

Ca să ajungă cu daruri la toţi şi să supravieţuiască exploziei de cheltuieli din decembrie, mulţi construiesc strategii.

Economiştii avertizează - un singur obicei poate da peste cap întreg bugetul unei familii.

Specialiştii în educaţie financiară trag şi alt semnal de alarmă. Multe familii cheltuie fără măsură şi cu masa de Crăciun, bradul și decorațiunile pentru sărbători.

