SRI a dejucat o tentativă de sabotaj rusesc. Doi ucraineni proruşi plănuiau un atac la Nova Post din Bucureşti

Autoritățile din România și Polonia au dejucat o tentativă de sabotaj orchestrat de serviciile secrete ruse, implicând doi cetățeni ucraineni, dar care lucrau pentru Rusia. Aceştia urmau să incendieze sediul companiei NOVA POST din București. Au plasat dispozitive incendiare în colete ce urmau a fi expediate printr-o companie de curierat și detonate de la distanță. Dispozitivele explozive, ascunse în colete sub forma unor căști și piese auto, au fost detectate și dezamorsate la timp. Cei doi suspecți aveau comportament și echipamente specifice agenților secreți, iar datele indică faptul că făceau parte dintr-o rețea de sabotaj rusească activă în Europa, cu ținte legate de infrastructura NOVA POST, o companie cheie în Ucraina.

Doi cetățeni ucraineni, Shcherbakov Vadym şi Filipchuk Bohdan, aflați sub coordonarea serviciilor secrete ruse, au încercat pe 15 octombrie să detoneze de la distanță dispozitive incendiare plasate la sediul companiei Nova Post din București, în Bulevardul Unirii, Sector 3. Nova Post este cea mai mare companie privată de curierat din Ucraina. Dispozitivele artizanale au fost ascunse în colete și au fost dezamorsate înainte de a produce pagube. Ancheta a stabilit că cei doi făceau parte dintr-o rețea de sabotori activă în mai multe țări europene.

Nova Post, cea mai mare companie de curierat ucraineană

"România continuă să rămână, în această perioadă, împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia și Republica Moldova, țintă a agresiunilor Federației Ruse. Obiectivele agresiunii sunt aceleași peste tot: vorbim despre afectarea ordinii publice, crearea de tensiuni sociale și influențarea societății în preajma unor evenimente de interes major, precum procesele electorale. În paralel, se urmărește diminuarea sprijinului acordat Ucrainei de către aceste state, în acest caz prin încercarea de a afecta cea mai extinsă infrastructură de curierat ucraineană, care asigură conectarea milioanelor de ucraineni plecați din țară cu cei rămași acasă. Structurile de forță din România și din toate statele din regiune continuă să acționeze unitar și concertat pentru contracararea acțiunilor destabilizatoare ale Federației Ruse. Acțiunea din aceste zile arată nivelul excelent de cooperare nu doar pe linie investigativă, ci și judiciară", a declarat pentru observatornews.ro purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

SRI: Doi agenți coordonați de Rusia voiau să incendieze sediul Nova Post

"Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București. Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care: au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București; au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni. Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineană. Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național. Serviciul Român de Informații mulțumește tuturor partenerilor naționali și internaționali implicați în asigurarea securității cetățenilor României" a transmis SRI.

Poliţia: Doi ucraineni de 21 și 24 de ani au încerat să incendieze sediul Nova Post pe 15 octombrie 2025

"Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, în baza informațiilor primite de la Serviciul Român de Informații, au documentat activitatea infracțională a doi cetățeni ucraineni, de 21 și 24 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că aceștia ar fi pătruns pe teritoriul României, iar, la data de 15 octombrie 2025, ar fi depus la sediul unei societăți de curierat internațional, două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri.

Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă. Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

La data de 16 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea celor doi cetățeni ucraineni, de 21 și 24 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Direcției Generale de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale și al unor servicii partenere externe. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție" a transmis Poliția Română pentru observatonews.ro.

