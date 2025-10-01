Antena Meniu Search
Video MAI a lansat aplicația care îți arată datele din cartea electronică de identitate

O nouă aplicaţie lansată de Ministerul Afacerilor Interne pentru noi toţi. Nu mai suntem nevoiți să depunem cereri  pentru a confirma statului că locuim cu adevărat la adresa pe care nu o mai avem trecută pe buletinul electronic.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 14:27

Aplicaţia despre care vorbim citește rapid datele stocate în cipul noilor documente.

Instituțiile publice și private o pot folosi ca să verifice adresa de domiciliu şi astfel reduc birocrația și timpul de procesare a documentelor.

Aplicația este gratuită şi poate fi descărcată pe telefon. Deocamdată doar din Google Play, dar în curând va fi disponibilă şi în App Store.

Cum funcționează aplicația

Aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, este disponibilă începând de luni, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot folosi aplicaţia pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia.

”Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a arătat MAI.

aplicatie ministerul afacerilor interne buletin
