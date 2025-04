"I-am auzit ţipând. Când am văzut că vine şi salvarea, atunci am ieşit şi noi. Tremura acolo, nu putea să spună nimic, nu nimic", spune o vecină. "Deja era, ţipa lume. M-am uitat şi eu un pic şi băiatul a venit şi a sunat la Ambulanţă. Băiatul tremura, i-a venit rău şi băiatului şi toată lumea, vă daţi seama. Fetiţa era foarte respectuoasă, cuminte, vă daţi seama. O tragedie cumplită, cumplită", spune o altă vecină. Moartea Valentinei a venit ca un şoc pentru întreaga comunitate. Nimic nu prevestea nenorocirea: adolescenta de 15 ani se întorcea acasă, alături de un băiat de 16 ani, pe trotinetă. Tragedia a avut loc la un pas de casa fetei, acolo unde familia îl sărbătorea pe tatăl ei.

Băiatul care ar fi condus-o pe fată la moarte a fost testat pentru consum de alcool

Cei doi tineri au fost în vizită la o rudă de-a fetei, într-o localitate vecină. Au mers aproape un kilometru pân aici, unde băiatul a pierdut controlul trotinetei. Amândoi au căzut în acest şanţ, unde adolescenta şi-a găsit sfârşitul. Peste două zile, fata ar fi împlinit 16 ani, dar familia distrusă de durere se pregăteşte acum de înmormântare, nu de petrecere. "Eu am fost plecat de sărbători acum, am fost plecat la fată şi aseară când am venit am. E o tragedie uriaşă. Foarte mare. Mai bine mă lua Dumnezeu pe mine", a declarat unchiul fetei. "Mai mare durere ca asta nu există. Şi că s-a întâmplat chiar de ziua tatălui ei", spune mătuşa victimei.

Devastaţi de durere sunt şi vecinii. Spun că fata avea o inimă de aur şi sunt îngroziţi de finalul cumplit. Băiatul care ar fi condus-o pe fată la moarte a fost testat pentru consum de alcool, iar rezultatele au arătat o alcoolemie mică. Pentru că are 16 ani va răspunde penal pentru faptă, mai ales că nu ar fi avut voie nici să aibă pasager pe trotineta electrică. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Adolescenţii ar fi încălcat mai multe reguli de circulaţie, iar fata ar fi trebuit să poarte cască de protecţie. Nu se cunoaşte încă viteza pe care au avut-o cei doi la momentul accidentului, dar se crede că este unul dintre factorii care au dus la tragedie.

