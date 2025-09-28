La doar 15 kilometri de Sovata, localitatea Mătrici s-a transformat, pentru câteva zile, într-un loc desprins din povești. În acest weekend a avut loc cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, un eveniment care a devenit deja tradiție și care atrage vizitatori din toate colțurile țării.

19 baloane aduse din șase țări diferite s-au ridicat la cer. Colorate și impunătoare, toate au creat un cadru de poveste atât pentru cei care au vrut să privească de pe margine, cât şi pentru cei care au avut curajul să zboare şi să vadă lumea de sus.

Festivalul a devenit deja tradiţie pentru cei din zonă, dar s-a făcut cunoscut şi peste hotare. Organizatorii speră ca următoarele ediţii să atragă şi străini pasionaţi de zbor.

Mulţi români pleacă în Cappadocia pentru zbor deşi noi avem o ţară mult mai verde decât Cappadocia, un peisaj mult mai frumos deasupra Transilvaniei.

Cei care doresc să participe la o astfel de experienţă pot opta pentru un zbor liber, al cărui preț variază între 700 și 850 de lei de persoană, în funcție de zi și oră. Baloanele ancorate sunt o variantă mai accesibilă, cu tarife între 60 și 120 de lei.

