Cum ar fi dacă în timpul unor exerciții fizice sau de recuperare am avea pe cineva acasă, care să ne corecteze mișcările și să ne dea și notă, la final? O echipă de elevi din Brașov a creat un sistem de bandane inteligente, care urmăresc în timp real corectitudinea exercițiilor fizice și da, dau și notă pentru execuţie.

Profesorul virtual de Sport este, de fapt, un sistem bine gândit.

Datele colectate sunt interpretate în raport cu etalonul exercițiilor fizice făcute de sportivi și profesori cu experiență.

Membrii echipei sunt elevi în clasele XI-a şi XII-a, la Colegiul Național de Informatică din Brașov. Și-au creat inclusiv circuitele electronice pentru senzorii ce compun acest sistem.

Profesorul virtual de sport a fost premiat marți, la Cluj Napoca, la o gală a tinerilor creatori de soluții informatice de largă aplicabilitate.

Senzorii profesorului virtual de Sport sunt, deocamdată, alimentați cu energie printr-un cablu USB. Micii programatori spun însă că echipamentele vor avea baterii litiu - polimer și că vor comunica cu aplicația prin sistem bluetooth.

