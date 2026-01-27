Mii de oameni din România tremură de frig în propriile case. La Craiova, caloriferele s-au răcit din nou, pentru a șasea oară în doar trei săptămâni. Frigul a ajuns și în școli, unde orele au fost scurtate. În Capitală, peste o mie de blocuri primesc căldură cu porția sau deloc. Primarul general anunță însă soluții și spune că va monta zeci de centrale modulare în cele mai afectate cartiere pentru a putea da căldură în apartamente.

După zile cu ger crâncen și cu temperaturi de minus nouă grade afară, oamenii din Craiova s-au trezit cu caloriferele reci.

"E rece, mamă, e rece. Uite, e rece", spunea Floarea Prijbeanu.

Floarea are 73 de ani și spune că nu a tremurat niciodată de frig în casă. În ultimele săptămâni însă a trebuit să învețe să se descurce pentru a face față temperaturilor extrem de scăzute.

"Sunt cu două rânduri, cu două rânduri de pantaloni pe mine, flaușați și cu ăsta flaușat (n.r. pulover) și cu hanorac pe mine și să nu mai pot. […] Uite, dădui drumul la cuptor și pusei oala asta cu abur să ia gazele alea cât de cât. Și îl țin și eu o oră-două până se încălzește o țâră", a mai explicat Floarea Prijbeanu.

"Mai băgăm o aerotermă, mai băgăm un calorifer [...] plus și cu astea sunt periculoase. Nu putem să dormim cu ele noaptea că sărim în aer", a povestit o altă localnică.

"Mai punem o pătură în plus, mai punem o căciulă, o șapcă [...] punem un fes, două mai mult și trebuie să trecem prin ele", relata un alt craiovean.

Frigul a ajuns și în școli

Pentru a-i proteja pe elevi, conducerile unităților de învățământ au decis reducerea programului.

"Ore de 30 de minute, pauze de cinci minute, astfel încât programul a început la ora 8:00, ora normală de începere a cursurilor și s-a finalizat la ora 11:30. [...] Dată fiind această situație de forță majoră, am asigurat motivarea absențelor și transmiterea orelor online", a spus directoarea Mihaela Brumar.

Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență la finalul anului trecut, cu pierderi cumulate de peste 1,5 miliarde lei.

Probleme mari sunt și în Capitală

Sistemul de termoficare funcționează în proporție de 85%, însă chiar și așa peste o mie de blocuri primesc căldură cu porția. În alte 150 de blocuri, caloriferele sunt complet reci. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat după o întâlnire cu reprezentanții Termoenergetica și Elcen că are o soluție pentru ca bucureștenii să nu mai tremure în apartamente: 24 de containere modulare vor fi amplasate în cele mai afectate cartiere din Capitală.

"În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate și continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde rețeaua are dificultăți", a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

La Suceava, gerul a închis porțile Clubului Copiilor din Rădăuți, după ce în sălile de curs temperaturile au coborât până la 6 grade.

