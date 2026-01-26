Turcul care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu cu mașina a evadat de la Rahova. Nu a revenit din permisie

Un om de afaceri turc condamnat după ce a ucis un polițist de la Rutieră, în 2015, a evadat din închisoare. Era acasă cu permisie şi nu s-a mai întors astăzi, în închisoare.

Un deținut de la Penitenciarul Rahova, condamnat pentru omor, a evadat - Poliţie

Poliţia Capitalei informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verficicări pentru localizarea acestuia.

Poliţia Capitalei a informat, luni, că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova că un cetăţean de naţionalitatea turcă -Atas Abdullah - care este încarcerat pentru săvârşirea infracţiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026 şi nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu, în oraşul Voluntari, fără a fi găsit, precizează sursa citată. Potrivit aceleiaşi surse, au fost demarate verificări pentru localizarea bărbatului.

Articolul continuă după reclamă

Atash Abdulah este condamnat la 22 de ani şi 10 ani de închisoare

Este vorba despre Atash Abdulah, aflat în regim semideschis, încarcerat de peste 10 ani. Potrivit autorităților, bărbatul nu avea antecedente penale înainte de condamnare și a fost recompensat de 72 de ori pe parcursul executării pedepsei pentru implicarea în activități lucrative și programe de reintegrare.

În 2015, cetăţeanul turc l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”. Accidentul în care a murit poliţistul Gheorghe Ionescu a avut loc în august 2015, în zona intersecţiei străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera.

Poliţistul a încercat să oprească atunci mașina condusă de Abdullah Ataș. Turcul a încetinit, dar când a ajuns în dreptul polițistului, a accelerat şi l-a lovit. Polițistul a murit la spital la trei săptămâni după accident.

Luni, 26.01.2026, în jurul orei 10:05, deţinutul ATASH ABDULAH, fără antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 22 ani și 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de Omor calificat, aflat in regim semideschis, încarcerat în penitenciar de peste 10 ani si recompensat de 72 de ori pe parcursul executării pedepsei pentru implicare în activități lucrative si de reintegrare, NU s-a întors din permisiunea de iesire din penitenciar acordată pentru o perioada de 3 zile.

În vederea capturării deţinutului au fost dispuse măsuri specifice, respectiv: sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, informarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliției locală Otopeni, Poliția locală București, Ambasada Turciei, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Municipiului București, Direcția de Imigrări și Judecătorul de Supraveghere a privării de libertate, procedându-se totodată la alarmarea personalului și trimiterea de echipe de căutare formate din polițiști de penitenciare ai unităţii.

Menționăm că fapta deținutului este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Deținutul are înălțimea de 1, 68 m, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten deschis, șaten închis, iar la momentul părăsirii unității purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri și era încălțat cu adidasi de culoare albă.

Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul București-Rahova, la numărul de telefon 0214200810.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰