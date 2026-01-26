Când spunem "nu e treaba noastră", sau "e la ei în familie", ori... "nimeni nu face nimic" în momentul în care vedem cum circulă drogurile printre copii, nu facem altceva decât să contribuim, prin tăcere, la nivelul de violenţă, care tot creşte şi se dezvoltă sub ochii noştri. Apoi ne trezim la realitate, de fiecare dată mult prea târziu. În localitatea în care a avut loc crima, toată lumea ştia că cineva le furnizează acestor copii droguri. Toată lumea îi vedea că nu merg în direcţia potrivită, dar toată lumea a privit de pe margine.

El este cel care ducea droguri în Cenei. Printre clienţi, erau chiar adolescenţii de 13 şi 15 ani cercetaţi acum pentru moartea lui Mario. În casa dealerului de 24 de ani, procurorii antimafia au găsit marijuana ascunsă într-un borcan de murături, dar şi un cântar cu care porţiona gramajele. Pentru părinţii din comunitate, nu e o surpriză. E o temere constantă.

Atât tatăl victimei, cât şi tatăl unuia dintre suspecţii de 15 ani din cazul Mario sunt după gratii

"Nu mi-e frică, tremur, nu dorm, nu mănânc. Drogurile sunt mare problemă şi e de mult timp şi nimeni nu ia nicio masură. Şi această crimă tot în baza drogurilor. Minorul de 13 ani a fost anul trecut cu fetiţa mea în clasă", a declarat mama unui copil. Zvnouri erau în localitate, dar nimeni nu a investigat sursa drogurilor până la această tragedie. Suspectul de 13 ani avea urme de marijuana în organism, au arătat analizele.

Articolul continuă după reclamă

"Nu avem măsuri de prevenire reale. Sunt aceleaşi de 25 de ani, aceleaşi încercări de a-i speria. Şi ştim că frica aceasta nu funcţionează. Între 1 şi 3 milioane de români consumă substanţe ilegale", a declarat Vlad Zaha, expert în politici antidrog. În lipsa unor investiţii în educaţie, anturajul şi modelul masculin din familie devin decisive pentru viitorul copiilor. Atât tatăl victimei, cât şi tatăl unuia dintre suspecţii de 15 ani din cazul Mario sunt după gratii. În absenţa lor şi fără repere reale, copiii se inspiră din online. Cei mai mulţi urmăritori ai fraţilor Tate, de exemplu, sunt adolescenţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰