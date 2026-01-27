Antena Meniu Search
După zile cu ger, temperaturile în unele zone din ţară au crescut brusc la valori de primăvară. În această perioadă, suntem cei mai predispuşi la răceli, viroze sau gripă deoarece imunitatea noastră este foarte scăzută. Tocmai de aceea, trebuie să fim foarte atenţi cum ne îmbrăcăm în aceste zile, dar şi ce alegem să mâncăm.

de Cristina Niță

la 27.01.2026 , 08:48

Pe măsură ce mercurul din termometre urcă, cresc şi şansele să ne îmbolnăvim mai uşor. Cei mai afectaţi de schimbarea bruscă a vremii sunt cei mici, vârstnicii și persoanele cu boli cronice, care devin mai vulnerabile la infecții respiratorii.

"În această perioadă, vom avea probabil parte de o explozie a contagiozităţii cu virus gripal. […] Suplimentele cu vitamine sunt foarte bune de administrat în aceste perioade" a explicat medicul de familie Iuliana Botezatu.

Însă nu sunt de ajuns pentru a întări imunitatea şi pentru a ne feri de răceli sau gripă. Astfel, trebuie să ne ajutăm organismul prin diferite forme.

Starea psihică a oamenilor, afectată de schimbările bruşte de temperatură

Specialiştii avertizează că schimbările bruște de temperatură afectează și starea psihică a oamenilor.

"Nu schimbă personalitatea, dar accentuează nişte emoţii pe care deja le avem. […] Sunt mai predispuse persoanele cu un istoric anxios, persoanele care sunt mai uşor instabile din punct de vedere emoţional" a spus psihologul Elena Stambuli.

Pentru ca organismul să treacă mai ușor prin aceste schimbări climatice, specialiştii ne recomandă să fim cât mai atenţi la cum ne îmbrăcăm, ce mâncăm şi cum ne odihnim.

Cristina Niță
