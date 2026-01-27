Schimbare radicală de poziţie la Casa Albă după împuşcăturile din Minneapolis. Donald Trump spune acum că a ajuns la un numitor comun cu guvernatorul democrat Tim Walz. În plus, mai mulţi agenţi ICE, precum şi şeful poliţiei de frontieră ar urma să părăsească oraşul. În schimb, liderul american a anunţat că îl va trimite în zonă pe consilierul său pe probleme de imigraţie.

După ce a susţinut că Alex Pretti a fost cel care l-a ameninţat, de fapt, pe unul dintre agenţii de la imigrări cu pistolul şi l-a numit "asasin", administraţia Trump pare să-şi fi schimbat tonul.

"Aş vrea să fac trimitere la scenele haotice din Minnesota din weekend. Nimeni de la Casa Albă, inclusiv preşedintele Trump, nu vrea să vadă oameni răniţi sau ucişi pe străzile Statelor Unite. Asta îi include pe Renee Good, pe Alex Pretti, pe bărbaţii şi femeile curajoase din cadrul forţelor federale şi mulţi americani care au căzut victime infractorilor străini ilegali", a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

"A fost o conversaţie foarte bună şi, de fapt, păream să fim pe aceeaşi lungime de undă. Criminalitatea este în scădere, dar atât guvernatorul Walz, cât şi eu vrem să îmbunătăţim situaţia", a afirmat preşedintele SUA, Donald Trump.

Un pas în spate pare să fi făcut şi Donald Trump, după discuţia telefonică pe care a avut-o cu guvernatorul democrat Tim Walz. Cei doi oficiali au ajuns la un numitor comun şi vor acum să colaboreze.

Mai mult, şeful poliţiei de frontieră ar urma să părăsească Minneapolis, iar Trump ar putea lua în calcul să reducă numărul agenţilor anti-imigraţie din statul Minnesota. În schimb, îl trimite în zonă pe consilierul său pe probleme de imigraţie, Tom Homan, supranumit Ţarul Frontierelor.

"Homan va continua să aplice legile în materie de imigraţie din ţara noastră, şi îi va deporta în special pe cei mai răi criminali din Minnesota care au comis infracţiuni violente", a afirmat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Agenţii aruncă grenade cu gaze lacrimogene în spatele protestatarilor, în timp ce încearcă să se retragă.

Între timp, cu fețele acoperite, mii de oameni au transformat străzile din Minneapolis într-un câmp de luptă împotriva agenților federali. Civilii au atacat cu bulgări de zăpadă și pietre, în timp ce forțele de ordine au răspuns brutal, cu gaze și gloanțe de cauciuc.

Protestatarii au luat cu asalt un hotel de lux din oraş, unde ar fi cazaţi agenţii ICE veniţi din toată ţara.

Protestul a paralizat orașul.

"Câţi dintre noi trebuie să fim ucişi în plină stradă de propriul guvern? Nu aşa am fost crescuţi, nu asta e America pe care o vrem. Câţi dintre vecinii noştri trebuie să fie omorâţi?", a afirmat un protestatar.

"Albi, negri, nu contează. Toată lumea este hărțuită, toată lumea este agresată. Oamenii sunt uciși, sunt asasinați pe străzile noastre", a spus un alt protestatar.

Protestatarii s-au oprit în locul în care Alex Pretti a fost ucis cu 10 focuri de armă. La 37 de ani, Pretti era asistent medical la Spitalul Veteranilor. Până acum, comunitatea a donat peste un milion de dolari pentru familia îndurerată.

