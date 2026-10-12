Cronica unei crime anunțate la Galați! O femeie a fost omorâtă cu sânge rece de soțul ei, care o chinuia de zeci de ani. Mamă a patru copii, femeia poate ar fi fost în viață, dacă autoritățile statului ar fi intervenit să o salveze. Toți știau: protecția socială, primăria, poliția, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Acum, se apără și spun că victima nu a vrut să depună plângere. 31 de femei au fost ucise de partenerii lor de la începutul anului.

La 44 de ani, Cornelia și-a găsit sfârșitul înjunghiată de soțul care îi făcea viața un calvar de aproape trei decenii.

"Femeia era bătută de soțul ei aici, acasă, de mulți ani. Rudele știau acest lucru, au și îndemnat-o să depună plângere, dar a refuzat să facă asta tot de teama lui. Ultima ceartă a avut loc sâmbătă, când a și ucis-o", explică reporterul Observator Adrian Obreja.

Mama victimei știa prin ce trece fiica ei și a încercat să o salveze.

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"A tăiat-o aici, i-a tăiat urechea, sugrumată, ochi stricați", povestește mama victimei.

"Mama dânsei a venit pe aici pe la primărie și spunea că Cornelia este agresată de soț. I-am explicat că există posibilitatea să facă reclamații, însă ea chiar a refuzat. Nu numai că a refuzat, dar l-a și apărat", explică fosta reprezentantă a DGASPC, Ionela Agai.

"A zis că are fetele studente, îmi fac fetele de rușine", mai spune mama victimei.

Femeia a sperat până în ultima clipă că soțul ei se va liniști de dragul copiilor. Apropiații se temeau, însă, de un sfârșit violent și o tot îndemnau să îl reclame la Poliție.

"A mai fost bătută o dată tot așa rău. El e bătăuș, taică-su e pușcăriaș. Că a violat-o pe soacră-sa", spun localnicii.

"Se mai certau, el era și un pic cam violent. Au venit surorile acum vreo doi ani la primărie și a făcut o reclamație că a fost bătută", a spus primarul din Smulți, Costică Gafton.

Cel mai greu va fi acum pentru doi dintre copii, care au 10, respectiv 12 ani, fără mamă și cu tatăl la închisoare. Acuzat de omor, bărbatul ar putea fi condamnat la 25 de ani de închisoare.