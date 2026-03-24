Şi-a condamnat copilul abia născut la moarte, după ce şi-a încurajat iubitul să-l arunce ca pe un gunoi în toaleta din curte, iar acum şi-a primit sentinţa. Mama din Paşcani, dar şi partenerul acesteia au fost condamnaţi fiecare la 13 ani de închisoare. Bebeluşul a supravieţuit miraculos, iar cei care au încercat să-l ucidă ar trebui să-i dea şi despăgubiri de mii de euro. Decizia nu este, însă, definitivă.

Pe tot parcursul procesului, femeia a susținut că i-a solicitat într-adevăr partenerului să arunce copilul în toaleta din curte, dar pentru că nu își dădea seama exact ce spune, că nu raționa corect, fiind într-o stare emoțională mult afectată ca urmare a acestei nașteri și a faptului că îi spusese bărbatul că era vânăt copilul imediat după ce s-a născut.

Ulterior, bărbatul a susținut că a ascultat-o pe femeie fără să stea pe gânduri, fiind de asemenea afectat de toată situația și că la rândul său nu a putut raționa corect, deși în același timp le-a spus anchetatorilor că, după ce s-a născut copilul, acesta a plâns și părea a fi în regulă.

Femeia i-a spus bărbatului să arunce bebelușul nou-născut; acesta l-a împachetat într-un tricou și l-a aruncat în toaleta din curte. Salvarea băiețelului a fost faptul că, la scurt timp după naștere și după tot acest incident, a ajuns la locul respectiv, la ferma unde locuiau cei doi.

Articolul continuă după reclamă

Patroana de acolo a văzut tot ce se întâmpla și a întrebat unde este copilul, pentru că fusese anunțată la telefon despre nașterea respectivă. Atunci i-a sunat la 112, luând și celălalt copil al cuplului din locuința respectivă.

Cei de la ambulanță au venit imediat, l-au scos pe copil de acolo și l-au dus la spital, iar la rândul ei și femeia a fost dusă la o unitate sanitară.

Din fericire, băiețelul a scăpat cu viață; atât el, cât și sora lui au fost preluați de bunica maternă ulterior, iar părinții au fost închiși și condamnați acum în primă instanță la 13 ani de închisoare pentru tentativă de omor prin cruzime.

Judecătorii au stabilit că nu se poate pune problema unei stări emoționale alterate ca urmare a acestei nașteri, pentru că au povestit cu lux de amănunte tot ce au făcut acolo.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰