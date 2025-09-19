Lucrările de reabilitare a Spitalului Municipal din Caransebeş sunt în centrul unei anchete penale care a dus la reţinerea directorului spitalului. Medicul, specialist în chirurgie plastică și reparatorie, este cercetat de DNA după ce ar fi promis unei firme, atribuirea lucrărilor, fără licitaţie. Alături de el sunt cercetaţi un consilier judeţean şi patronul unei pizzerii.

Ancheta DNA a pornit în urma unui denunţ. Managerul Spitalului Municipal din Caransebeş este suspectat că ar fi cerut şi primit bani ca să atribuie câteva contracte pentru lucrările de modernizare ale unităţii sanitare unor firme preferate.

Doar în luna mai ar fi primit 250.000 de lei de la patronul unei firme de construcţii. Contractul a fost atribuit direct, fără licitaţie.

Procurorii DNA Timiş au descins atât la unitatea sanitară, cât şi la mai multe locuinţe din Caransebeş şi Armeniş, de unde au ridicat documente, spaţii de stocare, dar şi calculatoare.

Printre suspecţi se mai află şi un consilier judeţean, dar şi un om de afaceri Caransebeş, cunoscut în zonă ca proprietar al unei pizzerii din oraş.

După ore bune de audieri, care au avut loc la sediul DNA Timiş, managerul spitalului a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să ajungă în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Ceilalţi doi suspecţi sunt cercetaţi în libertate.

Doctorul Singh Bhupinder, de origine indiană, dar cu cetăţenie română, este medic de chirugie plastică şi reparatorie. El ocupă funcţia de manager al Spitalului Municipal Caransebeş din luna mai. Înainte a fost director medical şi consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii.

