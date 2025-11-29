Hoţul deghizat în vrăjitoare, care a furat un laptop de 10.000 de lei, a comis o altă infracţiune, imediat după ce a ieşit din arest.

După jaful dintr-un magazin de electronice şi electrocasnice din Lugoj, bărbatul de 45 de ani s-a urcat la volanul unui autoturism, deşi nu avea permis de conducere. Ulterior, a stat 30 de zile în spatele gratiilor.

Culmea este că, imediat după ce a fost eliberat, individul a oprit într-o benzinărie din Lugoj şi a furat o maşină de ridesharing.

A gonit până în Caransebeş, deşi avea dreptul de conducere suspendat. La scurt timp după, a fost prins de poliţişti, din nou.

