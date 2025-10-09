Adio, burger vegetal! Parlamentul European a votat: mâncărurile care nu au proteine animale nu mai au voie să fie vândute ca fripturi, cârnaţi sau hamburgeri. Decizia a fost luată pentru a proteja fermierii, dar supără veganii.

Era burgerului vegan apune la fel ca vremea laptelui vegetal. Proprietarii restaurantelor care au în meniu astfel de mâncăruri trebuie să le găsească alte denumiri. "Acest preparat se numeşte steak de tofu deoarece are un stil de prezentare şi de preparare foarte similar cu cel al fripturii japoneze. Este mai mult o metaforă culinară. Vom schimba clar denumirea şi ne-am gândit la aghidaşi tofu", a declarat Maria Cătălina Micu, PR restaurant asiatic.

Cel mai probabil se vor numi sandvişuri vegetale sau vurgeri

Încă mai putem numi aceste produse burgeri, dar nu pentru mult timp. De exemplu, acesta este cu un fruct exotic în loc de carne, iar acesta are o chiftea vegetală. Cel mai probabil se vor numi sandvişuri vegetale sau vurgeri - veggie burgeri. "Delimitează mult mai bine partea de zootehnie, adică nu se mai fac confuzii atunci când ajung produsele pe raft", a declarat Ciprian Andrei Olteanu, preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România.

Articolul continuă după reclamă

"Ce dorim de fapt să protejăm? Cuvintele, anumite industrii sau sănătatea noastră şi a mediului înconjurător? Un burger pe bază de plante nu cred că ar trebui să înşele consumatorul", a declarat Alexandru Bădulescu, proprietar restaurant vegan. Mai multe asociaţii de vegani din Europa au trimis o scrisoare deschisă împotriva legii votate de Parlamentul European. Decizia nu se va aplica automat. Trebuie negociată şi de Comisia Europeană.

"Se pun din ce în ce în ce mai multe obstacole. Este jignitor motivul propus de ei. Se pleacă de la premisa că oamenii atunci când merg la magazin nu au acel minim de discernământ", a declarat Cristina Niţu, preşedinta Asociaţiei Veganilor. face cu un aliment ultraprocesat, în locul unei alternative sănătoase. Nutriţioniştii atrag atenţia că trebuie să citim atent eticheta produselor vegetale - am putea avea de-a face cu un aliment ultraprocesat, în locul unei alternative sănătoase.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰